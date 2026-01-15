АРМА може скасувати торги із землею у Карпатах: гучні причини рішення

Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про перевірку продажу 460 гектарів землі у Карпатах, які, за інформацією у публічному просторі, могли перейти до оточення народного депутата від ОПЗЖ Сергія Льовочкіна. Земельні ділянки були реалізовані за ціною близько 2 тисяч гривень за сотку.

АРМА та землі в Карпатах

В АРМА повідомили, що у разі виявлення порушень законодавства результати торгів будуть скасовані, а земельні ділянки повторно виставлять на продаж.

У відомстві пояснили, що земельні ділянки на полонині Боржава були виставлені на реалізацію на підставі вироку Вищого антикорупційного суду від 5 липня 2024 року в межах процедури спеціальної конфіскації. Актив перебуває у процедурі реалізації з 2024 року.

Усі аукціони проходили автоматично через державну електронну систему Prozorro.Продажі, яка забезпечує відкритий доступ для всіх учасників. Організатором торгів виступило товариство з обмеженою відповідальністю "Укрінвестенергоконсалт", яке здійснило оцінку активу. Подання заявок відбувалося через акредитовані електронні майданчики, а реалізація здійснювалася відповідно до процедур, визначених законодавством.

В АРМА наголосили, що агентство не здійснює прямий продаж активів, не впливає на перебіг торгів, формування ціни та не проводить ідентифікацію учасників. Основним завданням агентства є повернення арештованих активів в економіку України для роботи на державу та потреби оборони.

Також зазначається, що міжнародне право забороняє практику self-laundering, коли пов’язані зі злочином особи через аукціони або підставні компанії намагаються повернути собі незаконно отримані активи. Подібні схеми вважаються недійсними та неприйнятними.

Наразі триває стадія перевірки переможців торгів. В АРМА запевнили, що жоден актив не буде передано особам, які мають законодавчі обмеження або заборони на його набуття, зокрема особам, щодо яких застосовано санкції або які пов’язані з державою-агресором. У разі виявлення таких обставин результати торгів скасують, а активи виставлять на повторний продаж.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Національне антикорупційне бюро України повідомило про скерування до суду справи щодо ексміністра аграрної політики Миколи Сольського. У межах провадження учасників злочинної групи обвинувачують у заволодінні 2,5 тисячі гектарів державних земель у Сумській області.