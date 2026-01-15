Земельна схема: справа ексміністра аграрної політики

Національне антикорупційне бюро України повідомило про скерування до суду справи щодо ексміністра аграрної політики Миколи Сольського. У межах провадження учасників злочинної групи обвинувачують у заволодінні 2,5 тисячі гектарів державних земель у Сумській області.

Микола Сольський

За даними слідства, вартість незаконно відчужених земель перевищує 280 мільйонів гривень. Крім того, фігурантам справи інкримінують спробу заволодіння ще близько 3,2 тисячі гектарів державних земель.

Правоохоронці встановили, що посадовці знищили документи, на підставі яких два державні підприємства на Сумщині мали право постійного користування земельними ділянками. Після цього землі передали у власність заздалегідь визначеним особам під виглядом реалізації їхнього права на безкоштовну землю.

Зазначається, що злочинна схема діяла у період з 2017 по 2021 роки. У цей час відбувалося незаконне оформлення та перерозподіл державних земель.

Микола Сольський був обраний головою комітету з питань аграрної та земельної політики у 2019 році. У березні 2022 року він обійняв посаду міністра аграрної політики та продовольства, а у 2024 році отримав підозру у цій справі.

