Земельная схема: дело эксминистра аграрной политики

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о направлении в суд дела в отношении эксминистра аграрной политики Николая Сольского. В рамках производства участников преступной группы обвиняют в завладении 2,5 тысяч гектаров государственных земель в Сумской области.

Николай Сольской

По данным следствия, стоимость незаконно отчужденных земель превышает 280 миллионов гривен. Кроме того, фигурантам дела инкриминируют попытку завладения еще около 3,2 тысяч гектаров государственных земель.

Правоохранители установили, что должностные лица уничтожили документы, на основании которых два государственных предприятия в Сумской области имели право постоянного пользования земельными участками. После этого земли были переданы в собственность заранее определенным лицам под видом реализации их права на бесплатную землю.

Отмечается, что преступная схема действовала в период с 2017 по 2021 год. В настоящее время происходило незаконное оформление и перераспределение государственных земель.

Николай Сольский был избран председателем комитета по аграрной и земельной политике в 2019 году. В марте 2022 года он вступил в должность министра аграрной политики и продовольствия, а в 2024 году получил подозрение по этому делу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что действия народного депутата, разоблаченного на неправомерной выгоде, предварительно квалифицированы по статье Уголовного кодекса Украины о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. У НАБУ официально не подтвердили имя фигуранта дела. В то же время источники в антикоррупционных и правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Юлии Тимошенко. Такую информацию публично озвучил народный депутат Алексей Гончаренко.

