АРМА может отменить торги с землей в Карпатах: громкие причины решения

Агентство по розыску и менеджменту активов заявило о проверке продажи 460 гектаров земли в Карпатах, которые, по информации в публичном пространстве, могли перейти в окружение народного депутата от ОПЗЖ Сергея Левочкина. Земельные участки были реализованы по цене около 2 тысяч гривен за сотку.

АРМА и земли в Карпатах

В АРМА сообщили, что в случае выявления нарушений законодательства результаты торгов будут упразднены, а земельные участки повторно выставят на продажу.

В ведомстве пояснили, что земельные участки на горной долине Боржава были выставлены на реализацию на основании приговора Высшего антикоррупционного суда от 5 июля 2024 года в рамках процедуры специальной конфискации. Актив находится в процедуре реализации с 2024 года.

Все аукционы проходили автоматически через государственную электронную систему Prozorro. Продажа, которая обеспечивает открытый доступ для всех участников. Организатором торгов выступило общество с ограниченной ответственностью "Укринвестэнергоконсалт", осуществившее оценку актива. Подача заявок проходила через аккредитованные электронные площадки, а реализация осуществлялась в соответствии с процедурами, определенными законодательством.

В АРМА отметили, что агентство не осуществляет прямую продажу активов, не влияет на ход торгов, формирование цены и не проводит идентификацию участников. Основной задачей агентства является возвращение арестованных активов в экономику Украины для работы на государство и обороны.

Также отмечается, что международное право запрещает практику self-laundering, когда связанные с преступлением лица через аукционы или подставные компании пытаются вернуть себе незаконно полученные активы. Подобные схемы считаются недействительными и неприемлемыми.

В настоящее время продолжается стадия проверки победителей торгов. В АРМА заверили, что ни один актив не будет передан лицам, имеющим законодательные ограничения или запреты на его приобретение, в частности лицам, в отношении которых применены санкции или связаны с государством-агрессором. При выявлении таких обстоятельств результаты торгов отменят, а активы выставят на повторную продажу.

