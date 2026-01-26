logo_ukra

Скандал навколо Льовочкіна набирає нових обертів: про що різко заявила колишня дружина
Скандал навколо Льовочкіна набирає нових обертів: про що різко заявила колишня дружина

Колишня дружина Сергія Льовочкіна художниця Зінаїда Кубар публічно заявила про протизаконне переслідування з боку ексчоловіка та відкинула будь-які спроби подати це як «родинний конфлікт»

26 січня 2026, 17:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Художниця Зінаїда Кубар, у минулому Ліхачова, виступила з різкою публічною заявою щодо свого колишнього чоловіка — політика Сергія Льовочкіна. Вона наголосила, що між ними немає жодного "родинного конфлікту", а дії Льовочкіна назвала протизаконним переслідуванням.

Скандал навколо Льовочкіна набирає нових обертів: про що різко заявила колишня дружина

Гучна заява Зінаїди про Льовочкіна

За словами Кубар, ексчоловік не є для неї родиною, а його поведінку вона пов’язує з багаторічним впливом влади та грошей. Вона підкреслила, що її мета — остаточно дистанціюватися від Льовочкіна та не мати з ним жодних контактів.

"Він розбещена владою і грошима людина, яка в протизаконний спосіб переслідує мене. Все, чого я хочу — здихатися цього “родича” та тримати його якнайдалі від себе", — зазначила Кубар, провівши паралель із прагненням України позбутися нав’язаних "братніх" зв’язків.

Художниця також наголосила, що відмовляється сприймати себе як жертву обставин. За її словами, вона не має наміру миритися з тиском або залежати від чиїхось рішень чи настроїв, підкресливши власну позицію як самостійної людини, яка готова публічно говорити про те, що відбувається.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що художниця Зінаїда Кубар, у минулому Ліхачова, повідомила про подання заяв до Національної поліції України щодо злочинів, які, за її словами, були скоєні Сергієм Льовочкіним. Вона наголосила, що усвідомлює ризики такого кроку і не виключає загрози власному життю.
За словами жінки, у заявах ідеться про низку кримінальних правопорушень. Зокрема, вона повідомила про примушення до "відновлення сімʼї", яке, за її твердженням, проявлялося у психологічному терорі, стеженні, погрозах та злочинному тиску, у тому числі на її теперішнього чоловіка.



Джерело: https://censor.net/ua/n3597314
