Скандал навколо Льовочкіна набирає нових обертів: про що різко заявила колишня дружина

Ткачова Марія
Художниця Зінаїда Кубар, у минулому Ліхачова, виступила з різкою публічною заявою щодо свого колишнього чоловіка — політика Сергія Льовочкіна. Вона наголосила, що між ними немає жодного "родинного конфлікту", а дії Льовочкіна назвала протизаконним переслідуванням.
Гучна заява Зінаїди про Льовочкіна
За словами Кубар, ексчоловік не є для неї родиною, а його поведінку вона пов’язує з багаторічним впливом влади та грошей. Вона підкреслила, що її мета — остаточно дистанціюватися від Льовочкіна та не мати з ним жодних контактів.
"Він розбещена владою і грошима людина, яка в протизаконний спосіб переслідує мене. Все, чого я хочу — здихатися цього “родича” та тримати його якнайдалі від себе", — зазначила Кубар, провівши паралель із прагненням України позбутися нав’язаних "братніх" зв’язків.
Художниця також наголосила, що відмовляється сприймати себе як жертву обставин. За її словами, вона не має наміру миритися з тиском або залежати від чиїхось рішень чи настроїв, підкресливши власну позицію як самостійної людини, яка готова публічно говорити про те, що відбувається.