Скандал навколо Льовочкіна набирає нових обертів: про що різко заявила колишня дружина

Художниця Зінаїда Кубар, у минулому Ліхачова, виступила з різкою публічною заявою щодо свого колишнього чоловіка — політика Сергія Льовочкіна. Вона наголосила, що між ними немає жодного "родинного конфлікту", а дії Льовочкіна назвала протизаконним переслідуванням.

Гучна заява Зінаїди про Льовочкіна

За словами Кубар, ексчоловік не є для неї родиною, а його поведінку вона пов’язує з багаторічним впливом влади та грошей. Вона підкреслила, що її мета — остаточно дистанціюватися від Льовочкіна та не мати з ним жодних контактів.

"Він розбещена владою і грошима людина, яка в протизаконний спосіб переслідує мене. Все, чого я хочу — здихатися цього “родича” та тримати його якнайдалі від себе", — зазначила Кубар, провівши паралель із прагненням України позбутися нав’язаних "братніх" зв’язків.

Художниця також наголосила, що відмовляється сприймати себе як жертву обставин. За її словами, вона не має наміру миритися з тиском або залежати від чиїхось рішень чи настроїв, підкресливши власну позицію як самостійної людини, яка готова публічно говорити про те, що відбувається.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що х удожниця Зінаїда Кубар, у минулому Ліхачова, повідомила про подання заяв до Національної поліції України щодо злочинів, які, за її словами, були скоєні Сергієм Льовочкіним. Вона наголосила, що усвідомлює ризики такого кроку і не виключає загрози власному життю.

За словами жінки, у заявах ідеться про низку кримінальних правопорушень. Зокрема, вона повідомила про примушення до "відновлення сімʼї", яке, за її твердженням, проявлялося у психологічному терорі, стеженні, погрозах та злочинному тиску, у тому числі на її теперішнього чоловіка.

