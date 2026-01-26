Скандал вокруг Левочкина набирает новые обороты: о чем резко заявила бывшая жена

Рубрики
Художница Зинаида Кубарь, в прошлом Лихачева, выступила с резким публичным заявлением относительно своего бывшего мужа — политика Сергея Левочкина. Она подчеркнула, что между ними нет ни одного "семейного конфликта", а действия Левочкина назвала противозаконным преследованием.
Громкое заявление Зинаиды про Левочкина
По словам Кубар, эксмуж не является для нее семьей, а его поведение она связывает с многолетним влиянием власти и денег. Она подчеркнула, что ее цель окончательно дистанцироваться от Левочкина и не иметь с ним никаких контактов.
"Он развращен властью и деньгами человек, который противозаконным способом преследует меня. Все, чего я хочу — избавиться от этого "родственника" и держать его подальше от себя", — отметила Кубарь, проведя параллель со стремлением Украины избавиться от навязанных "братских" связей.
Художница также отметила, что отказывается воспринимать себя как жертву обстоятельств. По ее словам, она не намерена мириться с давлением или зависеть от чьих-либо решений или настроений, подчеркнув собственную позицию как самостоятельного человека, готового публично говорить о происходящем.