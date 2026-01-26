logo

Скандал вокруг Левочкина набирает новые обороты: о чем резко заявила бывшая жена
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал вокруг Левочкина набирает новые обороты: о чем резко заявила бывшая жена

Бывшая жена Сергея Левочкина художница Зинаида Кубар публично заявила о противозаконном преследовании со стороны экс-супруга и отвергла любые попытки подать это как «семейный конфликт»

26 января 2026, 17:11
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Художница Зинаида Кубарь, в прошлом Лихачева, выступила с резким публичным заявлением относительно своего бывшего мужа — политика Сергея Левочкина. Она подчеркнула, что между ними нет ни одного "семейного конфликта", а действия Левочкина назвала противозаконным преследованием.

Скандал вокруг Левочкина набирает новые обороты: о чем резко заявила бывшая жена

Громкое заявление Зинаиды про Левочкина

По словам Кубар, эксмуж не является для нее семьей, а его поведение она связывает с многолетним влиянием власти и денег. Она подчеркнула, что ее цель окончательно дистанцироваться от Левочкина и не иметь с ним никаких контактов.

"Он развращен властью и деньгами человек, который противозаконным способом преследует меня. Все, чего я хочу — избавиться от этого "родственника" и держать его подальше от себя", — отметила Кубарь, проведя параллель со стремлением Украины избавиться от навязанных "братских" связей.

Художница также отметила, что отказывается воспринимать себя как жертву обстоятельств. По ее словам, она не намерена мириться с давлением или зависеть от чьих-либо решений или настроений, подчеркнув собственную позицию как самостоятельного человека, готового публично говорить о происходящем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что их удожница Зинаида Кубар, в прошлом Лихачева, сообщила о подаче заявлений в Национальную полицию Украины о преступлениях, которые, по ее словам, были совершены Сергеем Левочкиным. Она подчеркнула, что осознает риски такого шага и не исключает угрозу собственной жизни.
По словам женщины, в заявлениях говорится о ряде уголовных правонарушений. В частности, она сообщила о принуждении к "восстановлению семьи", которое, по ее утверждению, проявлялось в психологическом терроре, слежке, угрозах и преступном давлении, в том числе на ее нынешнего мужа.



Источник: https://censor.net/ua/n3597314
