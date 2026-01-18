Скандал навколо блогера Кирюші: Україна напала на Москву

Український блогер Кирюша спричинив хвилю обурення в соцмережах після публічних висловлювань, у яких відкрито заявив про підтримку Росії та звинуватив Україну у початку війни. У своєму зверненні він назвав Росію "молодцем", а Україну — "фігнею", стверджуючи, що саме Україна нібито першою "напала на Москву".
Блогер також використав зневажливу лексику щодо українців і виконав фрагмент пісні з принизливим контекстом, що додатково посилило резонанс навколо його заяв. Такі слова викликали шок і різку реакцію користувачів, зокрема через відверте повторення російських пропагандистських наративів.
Після хвилі критики Кирюша записав окреме звернення з вибаченнями. У ньому він заявив, що просить пробачення у всіх, кого образив, пояснив свої слова емоційним зривом і зазначив, що "в нього накипіло". Водночас чіткої відмови від попередніх проросійських тез у вибаченнях не пролунало.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Олексій Гончаренко опублікував публічне звернення до Олени Мандзюк після відновлення її сторінки в соцмережах. Він зазначив, що радий поверненню акаунта та тому, що блокування, які він назвав безглуздими, не мали успіху.
Гончаренко підкреслив, що єдина мета його публічної переписки з Мандзюк полягає у припиненні погроз, спрямованих проти чужих дітей. За його словами, усі наслідки, з якими вона зіткнулася, є прямим результатом її власних дій і публічного коментаря, який він охарактеризував як неприйнятний. Нардеп зазначив, що Мандзюк має здатність впливати на людей і маніпулювати аудиторією, однак не демонструє готовності стримувати агресивні або неадекватні висловлювання. Він також звернув увагу на те, що деякі бренди, за його словами, не підтримують заклики до насильства над дітьми.
