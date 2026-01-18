Скандал вокруг блогера Кирюши: Украина напала на Москву

Украинский блогер Кирюша вызвал волну возмущения в соцсетях после публичных высказываний, в которых открыто заявил о поддержке России и обвинил Украину в начале войны. В своем обращении он назвал Россию "молодцем", а Украину – "фигнеем", утверждая, что именно Украина якобы первой "напала на Москву".

Блогер также использовал пренебрежительную лексику по отношению к украинцам и исполнил фрагмент песни с унизительным контекстом, что дополнительно усилило резонанс вокруг его заявлений. Такие слова вызвали шок и резкую реакцию пользователей, в частности из-за откровенного повторения российских пропагандистских нарративов.

После волны критики Кирюша записал отдельное обращение с извинениями. В нем он заявил, что просит прощения у всех, кого обидел, объяснил свои слова эмоциональным срывом и отметил, что "у него накипело". В то же время, четкого отказа от предыдущих пророссийских тезисов в извинениях не прозвучало.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал публичное обращение к Елене Мандзюк после восстановления ее страницы в соцсетях. Он отметил, что рад возвращению аккаунта и тому, что блокировки, которые он назвал бессмысленными, не имели успеха.

Гончаренко подчеркнул, что единственная цель его публичной переписки с Мандзюком состоит в прекращении угроз, направленных против чужих детей. По его словам, все последствия, с которыми она столкнулась, являются прямым результатом ее собственных действий и публичного комментария, который он охарактеризовал как неприемлемый. Нардеп отметил, что у Мандзюка есть способность влиять на людей и манипулировать аудиторией, однако не демонстрирует готовности сдерживать агрессивные или неадекватные высказывания. Он также обратил внимание, что некоторые бренды, по его словам, не поддерживают призывы к насилию над детьми.

