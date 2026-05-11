Скандал на річці в Івано-Франківську: іноземці використовують водойму як пральню та вбиральню

В Івано-Франківську розгорається публічний скандал навколо порушення правил благоустрою та санітарних норм на березі місцевої річки. Очевидці повідомляють про групу іноземних громадян (імовірно, трудових мігрантів з Індії), які перетворили громадську зону відпочинку на місце для вирішення побутових потреб.

Згідно з інформацією, що шириться соцмережами, іноземців помітили під час прання особистих речей безпосередньо у річковій воді. Крім того, місцеві жителі заявляють, що берегова зона використовується ними також як вбиральня, що викликає серйозне занепокоєння щодо екологічного та санітарного стану водойми.

"У Франківську індуси почали прати речі у річці і ходити туди в туалет", — йдеться у повідомленнях очевидців, які супроводжуються кадрами з місця події.

Така поведінка викликала хвилю обурення серед містян, адже річка є популярним місцем для відпочинку та прогулянок. Активісти закликають правоохоронні органи та муніципальну інспекцію звернути увагу на ситуацію, провести роз’яснювальну роботу з іноземцями та посилити патрулювання прибережних зон.

Наразі офіційних коментарів від міської влади щодо цього інциденту не надходило, проте ситуація набуває широкого розголосу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні уже не перший місяць обговорюють необхідність завозити трудових мігрантів. Однак українські захисники гостро відреагували на такі ідеї. Мігранти.

Економіст Олег Пендзин зазначив, що Україні треба завозити 450-500 тис. трудових мігрантів щорік з Бангладешу, країн Південно-Східної Азії та Близького Сходу. Таку заяву прокоментував підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.



