Скандал на реке в Ивано-Франковске: иностранцы используют водоем как прачечную и уборную

В Ивано-Франковске разгорается публичный скандал вокруг нарушения правил благоустройства и санитарных норм на берегу местной реки. Очевидцы сообщают о группе иностранных граждан (предположительно трудовых мигрантов из Индии), которые превратили общественную зону отдыха в место для решения бытовых нужд.

Согласно распространяющейся соцсетями информации, иностранцев заметили во время стирки личных вещей непосредственно в речной воде. Кроме того, местные жители заявляют, что береговая зона используется ими также как туалет, что вызывает серьезную обеспокоенность экологическим и санитарным состоянием водоема.

"Во Франковске индусы начали стирать вещи в реке и ходить туда в туалет", — говорится в сообщениях очевидцев, сопровождающихся кадрами с места происшествия.

Такое поведение вызвало волну возмущения среди горожан, ведь река является популярным местом отдыха и прогулок. Активисты призывают правоохранительные органы и муниципальную инспекцию обратить внимание на ситуацию, провести разъяснительную работу с иностранцами и усилить патрулирование прибрежных зон.

Пока официальных комментариев от городских властей по этому инциденту не поступало, однако ситуация приобретает широкую огласку.

