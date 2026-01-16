logo_ukra

Скандал на Львівщині: у собак силоміць заливали горілку

На Львівщині поліція викрила чоловіка, який знущався з собак і силоміць поїв їх алкоголем

16 січня 2026, 22:08
Правоохоронці на Львівщині відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами після виявлення відео в соціальних мережах. На кадрах зафіксовано, як чоловік насильно заливає горілку собакам у пащі.

Скандал на Львівщині: у собак силоміць заливали горілку

Жорстке поводження із тваринами на Львівщині

Як встановила поліція, зловмисником є 57-річний мешканець села Самбірського району. Його дії кваліфікували як жорстоке поводження з тваринами.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі з можливістю конфіскації тварин.

Собак вилучили у власника та передали зоозахисникам. Наразі тварини перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у передмісті Львова собаку двічі переїхав автомобіль, після чого тварина кілька годин пролежала на морозі без допомоги. Подія сталася у передмісті Львова. Собаку двічі переїхав автомобіль, після чого тварину залишили без допомоги. За наявною інформацією, собака з важкими травмами кілька годин лежала на морозі.
Про інцидент повідомив зоозахисник і голова правління організації "Еко Zахист" Орест Залипський. За його словами, волонтери виїхали на місце події одразу після отримання інформації та сподівалися встигнути надати допомогу тварині. Згодом зооволонтери доправили постраждалу собаку до ветеринарної клініки. Волонтерка Марта Андрус повідомила, що тварина перебувала у сильному больовому стані та кричала від болю. За її словами, незрозумілими залишаються дії водія, який поїхав з місця події, а також байдужість очевидців, які не надали допомогу.



