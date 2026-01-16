logo

Скандал во Львовской области: в собак насильно заливали водку
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал во Львовской области: в собак насильно заливали водку

На Львовщине полиция разоблачила мужчину, который издевался над собаками и насильно поел их алкоголем

16 января 2026, 22:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Правоохранители во Львовской области открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными после обнаружения видео в социальных сетях. На кадрах зафиксировано, как мужчина насильно заливает водку собакам в пасти.

Скандал во Львовской области: в собак насильно заливали водку

Жестокое обращение с животными во Львовской области

Как установила полиция, злоумышленником является 57-летний житель села Самборского района. Его действия квалифицировали как жестокое обращение с животными.

По этому факту начато уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы с возможностью конфискации животных.

Собак изъяли у владельца и передали зоозащитникам. В настоящее время животные находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пригороде Львова собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное несколько часов пролежало на морозе без помощи. Событие произошло в пригороде Львова. Собаку дважды переехал автомобиль, после чего животное оставили без помощи. По имеющейся информации, собака с тяжелыми травмами несколько часов лежала на морозе.
Об инциденте сообщил зоозащитник и председатель правления организации "Эко Zахист" Орест Залипский. По его словам, волонтеры выехали на место происшествия сразу после получения информации и надеялись успеть оказать помощь животному. Впоследствии зооволонтеры доставили пострадавшую собаку в ветеринарную клинику. Волонтер Марта Андрус сообщила, что животное находилось в сильном болевом состоянии и кричало от боли. По ее словам, непонятными остаются действия уехавшего с места происшествия водителя, а также безразличие очевидцев, не оказавших помощь.



Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02uk27ALZ2aTVsuF1VtpA39s8XuwTbresjyptNbvmum4oLyCqKFjETji6N1PoqUcyKl&id=100064853404085
