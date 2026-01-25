logo_ukra

Скандал між Києвом і Будапештом: кого Сибіга порівняв із Гітлером
Скандал між Києвом і Будапештом: кого Сибіга порівняв із Гітлером

Глава МЗС України різко розкритикував прем’єра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що його дії щодо України повторюють логіку союзників нацистського режиму

25 січня 2026, 00:37
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга жорстко відреагував на заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана та очільника МЗС Угорщини  Петера Сійярто щодо блокування євроінтеграції України.

Скандал між Києвом і Будапештом: кого Сибіга порівняв із Гітлером

Сибіга про Орбана

У своєму дописі в X Сибіга наголосив, що погрози Орбана не допустити вступ України до Європейського Союзу спрямовані насамперед проти українських угорців. За його словами, угорська влада не дбає ані про їхню безпеку, ані про добробут, використовуючи цю спільноту як інструмент геополітичного шантажу.

Глава українського МЗС заявив, що Орбан утримує закарпатських угорців "у заручниках" власних політичних авантюр, паралельно звинувачуючи його в корупційних схемах та використанні державних ресурсів для особистих проєктів — від будівництва стадіонів до приватних зоопарків. Сибіга закликав угорського прем’єра чесно пояснити свою позицію венгерській громаді Закарпаття.

Окремо дипломат підкреслив, що, блокуючи євроінтеграцію України, Орбан шкодить не лише Києву, а й самій Угорщині та її народу. За словами Сибіги, ЄС є зоною миру, а вступ України до союзу посилив би безпеку та стабільність усієї Європи, включно з Угорщиною.

Міністр також пов’язав позицію Будапешта з інтересами Кремля, заявивши, що таким чином Орбан фактично виконує бажання Володимира Путіна і сприяє затягуванню війни. На його думку, нинішня політика угорського прем’єра робить країну співучасником кремлівського режиму.

У фіналі Сибіга провів різку історичну паралель, заявивши, що сьогодні Орбан поводиться не як регент Угорщини Міклош Хорті, а як Ференц Салаші, соратник Адольфа Гітлера. Він підкреслив, що це є прямим уроком Другої світової війни, і наголосив: угорський народ не заслуговує на таку політику.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на переговорах, що відбуваються в Обʼєднаних Арабських Еміратах, зафіксовано певний прогрес у обговоренні воєнного блоку питань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело, обізнане з перебігом консультацій.



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2015046602801455119
