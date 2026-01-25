Скандал между Киевом и Будапештом: кого Сибига сравнил с Гитлером

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на заявления премьер-министра Виктора Орбана и главы МИД Венгрии Петера Сийярто по поводу блокирования евроинтеграции Украины.

Сибига про Орбана

В своем сообщении в X Сибига подчеркнул, что угрозы Орбана не допустить вступление Украины в Европейский Союз направлены, прежде всего, против украинских венгров. По его словам, венгерские власти не заботятся ни об их безопасности, ни о благосостоянии, используя это сообщество как инструмент геополитического шантажа.

Глава украинского МИД заявил, что Орбан удерживает закарпатских венгров "в заложниках" собственных политических авантюр, параллельно обвиняя его в коррупционных схемах и использовании государственных ресурсов для личных проектов — от строительства стадионов до частных зоопарков. Сибига призвал венгерского премьера честно объяснить свою позицию венгерской общине Закарпатья.

Отдельно дипломат подчеркнул, что, блокируя евроинтеграцию Украины, Орбан вредит не только Киеву, но и самой Венгрии и ее народу. По словам Сибиги, ЕС является зоной мира, а вступление Украины в союз усилило бы безопасность и стабильность всей Европы, включая Венгрию.

Министр также увязал позицию Будапешта с интересами Кремля, заявив, что таким образом Орбан фактически исполняет желания Владимира Путина и способствует затягиванию войны. По его мнению, нынешняя политика венгерского премьера делает страну соучастником кремлевского режима.

В финале Сибига провел резкую историческую параллель, заявив, что сегодня Орбан ведет себя не как регент Венгрии Миклош Хорти, а как Ференц Салаши , соратник Адольфа Гитлера. Он подчеркнул, что это является прямым уроком Второй мировой войны, и подчеркнул: венгерский народ не заслуживает такой политики.

