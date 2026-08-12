Скандал із зверненням військових: у командуванні «Південь» пояснили ситуацію у 121-й бригаді

Угруповання військ "Південь" оприлюднило офіційну позицію стосовно резонансного відеозвернення, записаного військовослужбовцями 121-ї окремої бригади територіальної оборони. Військове керівництво підтвердило складність умов на передовій, проте закликало розглядати ситуацію комплексно та без зайвих емоцій.

Скриншот з відео

У відомстві наголосили, що згаданий підрозділ наразі тримає оборону на одній із найбільш динамічних та важких ділянок фронту під постійними обстрілами ворога.

"Ми чітко усвідомлюємо, якими надзусиллями та якою високою ціною нашим бійцям дається утримання цих рубежів, — зазначили у Командуванні угруповання військ "Південь". — Керівництво висловлює щиру вдячність і повагу кожному солдату за їхню щоденну стійкість. Ситуація навколо цього підрозділу перебуває під нашим особистим і безпосереднім контролем".

Водночас у заяві підкреслили, що оприлюднені у мережі скарги демонструють лише локальний епізод і не відображають усієї картини забезпечення та управлінських рішень на цій ділянці.

"Факти, які озвучили воїни у своєму зверненні, показують лише окремий фрагмент вкрай складної оперативної обстановки, — пояснили у штабі, коментуючи питання логістики. — Вони не дають повного уявлення про заходи, які вживаються для підтримки позицій. Зокрема, за останні 30 днів на цю точку бійцям 121-ї бригади ТрО було успішно доставлено приблизно 240 кілограмів продуктів харчування. Крім того, просто зараз виконується весь необхідний комплекс дій, щоб організувати зміну особового складу у максимально короткі терміни".

За словами командування, проведення безпечного перегрупування військ вимагає відповідних умов, аби не підставити підрозділи під удар під час виходу з позицій.

"Для нас ключовим орієнтиром завжди залишається збереження здоров'я та життів українських захисників, — резюмували в угрупованні "Південь". — Планову ротацію бійців буде реалізовано одразу, як тільки це дозволять безпекові чинники на місці. Ми маємо діяти виважено, щоб не наражати особовий склад на смертельну небезпеку під час переміщення. Закликаємо ЗМІ та суспільство не робити поспішних висновків на основі емоцій".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які вже понад чотири місяці тримають оборону на важкій ділянці Запорізького фронту, записали відкрите відеозвернення до Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.



