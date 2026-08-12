Скандал с обращением военных: в командовании «Південь» объяснили ситуацию в 121-й бригаде

Группировка войск "Південь" обнародовала официальную позицию относительно резонансного видеообращения, записанного военнослужащими 121-й отдельной бригады территориальной обороны. Военное руководство подтвердило сложность условий на передовой, однако призвало рассматривать ситуацию комплексно и без лишних эмоций.

Скриншот из видео

В ведомстве отметили, что упомянутое подразделение держит оборону на одном из наиболее динамичных и тяжелых участков фронта под постоянными обстрелами врага.

"Мы четко отдаем себе отчет, какими сверхусилиями и какой высокой ценой нашим бойцам дается содержание этих рубежей, — отметили в Командовании группировки войск "Південь". — Руководство выражает искреннюю благодарность и уважение каждому солдату за их повседневную стойкость. Ситуация вокруг этого подразделения находится под личным и непосредственным контролем".

В заявлении подчеркнули, что обнародованные в сети жалобы демонстрируют лишь локальный эпизод и не отражают всей картины обеспечения и управленческих решений на этом участке.

"Факты, озвученные воинами в своем обращении, показывают лишь отдельный фрагмент крайне сложной оперативной обстановки, — объяснили в штабе, комментируя вопросы логистики. — Они не дают полного представления о мерах, предпринимаемых для поддержки позиций. В частности, за последние 30 дней на эту точку бойцам 121-й бригады ТРО было успешно доставлено примерно 240 килограммов продуктов питания. Кроме того, прямо сейчас выполняется весь необходимый комплекс действий, чтобы организовать изменение личного состава в максимально короткие сроки".

По словам командования, проведение безопасной перегруппировки войск требует соответствующих условий, чтобы не подставить подразделения под удар при выходе с позиций.

"Для нас ключевым ориентиром всегда остается сохранение здоровья и жизней украинских защитников, — резюмировали в группировке Юг. — Плановая ротация бойцов будет реализована сразу, как только это позволят факторы безопасности на месте. Мы должны действовать взвешенно, чтобы не подвергать личный состав смертельной опасности во время перемещения. Призываем СМИ и общество не делать поспешные выводы на основе эмоций".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в военнослужащем 121-й отдельной бригады территориальной обороны, которые уже более четырех месяцев держат оборону на тяжелом участке Запорожского фронта, записали открытое видеообращение к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому.



