Скандал із Петровим виходить за межі: розповідав як отримати оргазм від «слава росії»

Ткачова Марія
У соцмережах поширюється відео за участі ведучого та політконсультанта Володимира Петрова, який фігурує у кримінальному провадженні щодо державної зради. На записі він озвучує провокативні роздуми на тему інтимних стосунків із жінкою, використовуючи політичні гасла та проросійські наративи.
Відео з Володимиром Петровим
На оприлюднених кадрах Петров, який останнім часом позиціонує себе як патріота, російською мовою описує вигаданий сценарій поведінки в ліжку з українкою, поєднуючи інтимну тематику з політичними лозунгами на підтримку Росії та її керівництва. Його співрозмовник Сергій Іванов під час розмови підтримує тон дискусії та навіть вигадує власну назву для описаного “жарту”.
Відео викликало хвилю обурення в соцмережах. Користувачі звертають увагу як на сексуалізований та принизливий характер висловлювань, так і на їхній політичний підтекст. З огляду на те, що Петров раніше згадувався у матеріалах кримінального провадження про держзраду, публічний резонанс лише посилився.
Станом на зараз офіційної реакції правоохоронних органів на поширене відео немає.