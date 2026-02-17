Скандал із Петровим виходить за межі: розповідав як отримати оргазм від «слава росії»

У соцмережах поширюється відео за участі ведучого та політконсультанта Володимира Петрова, який фігурує у кримінальному провадженні щодо державної зради. На записі він озвучує провокативні роздуми на тему інтимних стосунків із жінкою, використовуючи політичні гасла та проросійські наративи.

Відео з Володимиром Петровим

На оприлюднених кадрах Петров, який останнім часом позиціонує себе як патріота, російською мовою описує вигаданий сценарій поведінки в ліжку з українкою, поєднуючи інтимну тематику з політичними лозунгами на підтримку Росії та її керівництва. Його співрозмовник Сергій Іванов під час розмови підтримує тон дискусії та навіть вигадує власну назву для описаного “жарту”.

Відео викликало хвилю обурення в соцмережах. Користувачі звертають увагу як на сексуалізований та принизливий характер висловлювань, так і на їхній політичний підтекст. З огляду на те, що Петров раніше згадувався у матеріалах кримінального провадження про держзраду, публічний резонанс лише посилився.

Станом на зараз офіційної реакції правоохоронних органів на поширене відео немає.

