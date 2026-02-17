Скандал с Петровым выходит за пределы: рассказывал, как получить оргазм от «слава россии»

В соцсетях распространяется видео с участием ведущего и политконсультанта Владимира Петрова, фигурирующего в уголовном производстве по государственной измене. На записи он озвучивает провокационные размышления по теме интимных отношений с женщиной, используя политические лозунги и пророссийские нарративы.

Видео с Владимиром Петровым

На обнародованных кадрах Петров, в последнее время позиционирующий себя как патриота, на русском языке описывает вымышленный сценарий поведения в постели с украинкой, объединяя интимную тематику с политическими лозунгами в поддержку России и ее руководства. Его собеседник Сергей Иванов во время разговора поддерживает тон дискуссии и даже придумывает свое название для описанной "шутки".

Видео вызвало волну негодования в соцсетях. Пользователи обращают внимание как на сексуальный и унизительный характер высказываний, так и на их политический подтекст. Учитывая, что Петров ранее упоминался в материалах уголовного производства о госизмене, публичный резонанс только усилился.

По состоянию на сегодняшний день официальной реакции правоохранительных органов на распространенное видео нет.

