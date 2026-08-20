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Скандал із McDonald's, про який усі забули: чому батьки звинувачували іграшкових міньйонів у лайці

У 2015 році дитяча промоакція McDonald's перетворилася на маркетинговий конфуз: батьки масово вимагали вилучити іграшкових міньйонів через нібито нецензурні вирази.

20 серпня 2026, 12:41
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Сергій Кречмаровський

Продовжуючи серію матеріалів про найгучніші конфузи та курйози у світі великого бізнесу, розповідаємо історію, яка у 2015 році змусила виправдовуватися керівництво мережі McDonald's.

Скандал із McDonald's, про який усі забули: чому батьки звинувачували іграшкових міньйонів у лайці

Іграшка міньйон / Фото: Pixabay

Атака печерного міньйона

Улітку 2015 року на тлі виходу мультфільму "Міньйони" мережа закладів харчування запустила нову серію іграшок у наборах Happy Meal. Серед них була звукова фігурка Печерного міньйона (Minion Caveman), яка під час натискання видавала кілька звукових ефектів.

Невдовзі соціальні мережі вибухнули від обурення батьків у США. Вони стверджували, що пластмасова фігурка замість белькотіння вимовляє чітку англійську лайку, зокрема фразу "What the f***". У мережі з'явилися десятки відеороликів, де обурені покупці демонстрували "лайливу" іграшку та вимагали від компанії негайно вилучити серію з продажу.

Позиція McDonald's та пояснення феномену

Представники McDonald's опинилися в центрі маркетингового скандалу і змушені були вийти з офіційною заявою. У компанії наголосили, що іграшки видають виключно вигадані звуки ("міньйонську мову"), які не мають жодного стосунку до реальних слів будь-якою мовою світу.

Експерти з акустики зазначають, що в цьому випадку спрацював ефект парейдолії — особливість людського мозку розпізнавати знайомі слова чи образи у випадкових і невиразних звуках. Незважаючи на хвилю протестів, McDonald's відмовився відкликати іграшки з продажу, запевнивши, що невеликий відсоток скарг не відображає загального захоплення дітей новою колекцією.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про фатальний промах ритейлера: як Toys 'R' Us поставила на полиці ляльки з наркотиками поруч із Барбі.



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Джерело: https://www.latimes.com/business/la--fi-mcdonalds-minions-20150710-story.html
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