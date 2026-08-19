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"Фатальний промах ритейлера": як Toys 'R' Us поставила на полиці ляльки з наркотиками поруч із Барбі

У межах огляду корпоративних помилок, яких можна було уникнути: як іграшковий метамфетамін спровокував бунт батьків.

19 серпня 2026, 16:09
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Сергій Кречмаровський

Історія світового бізнесу знає чимало прикладів абсурдних рішень, однак деякі промахи дивують своєю очевидністю. У межах серії матеріалів про гучні корпоративні помилки, яких цілком можна було б уникнути за наявності базового контролю, варто згадати гучний інцидент із мережею Toys "R" Us. У жовтні 2014 року один із найбільших у світі ритейлерів дитячих товарів потрапив під нищівну хвилю критики через провальний маркетинговий крок.

"Фатальний промах ритейлера": як Toys 'R' Us поставила на полиці ляльки з наркотиками поруч із Барбі

Скандальні фігурки за мотивами серіалу Breaking Bad / Фото з відкритих джерел

Наркотики та готівка в дитячому магазині

Причиною репутаційного скандалу стала поява на полицях мережі чотирьох колекційних ляльок, створених за мотивами культового кримінального серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad). Вони зображували вчителя хімії Волтера Вайта, який став наркобароном, та його напарника Джессі Пінкмана. Головним промахом менеджменту виявилася комплектація: разом із фігурками йшли знімні пакетики з блакитним кристалічним метамфетаміном і мішки з готівкою.

Найбільше обурення покупців викликав факт того, що ці персонажі продавалися в одному залі поруч із класичними іграшками для найменших — ляльками Барбі та персонажами Disney.

Бунт матері та реакція зірки серіалу

Резонанс спалахнув після того, як мати з Флориди Сьюзен Шрів’єр побачила іграшки й запустила петицію. Жінка наголосила: сімейна мережа не має права просувати товари, що прославляють торгівлю наркотиками. Ініціатива миттєво зібрала понад 9 000 підписів, змусивши ритейлера терміново вилучити всю серію з продажу.

Інцидент викликав іронічну реакцію виконавця головної ролі Браяна Кренстона. Актор жартома написав у Твіттері, що на знак протесту проти вилучення фігурок він "спалить фігурку матері з Флориди".

Цей випадок став класичним нагадуванням для бізнесу: корпоративна місія та цінності бренду мають жорстко відповідати товарам, які потрапляють на полиці.

Нагадуємо: раніше портал "Коментарі" розповідав про отруйний тренд, який убивав господарів заміських маєтків.




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