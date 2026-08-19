"Роковой промах ритейлера": как Toys 'R' Us поставила на полки куклы с наркотиками рядом с Барби

История мирового бизнеса знает немало примеров абсурдных решений, однако некоторые промахи удивляют своей очевидностью. В рамках серии материалов о громких корпоративных ошибках, которых вполне можно было бы избежать при наличии базового контроля, стоит упомянуть громкий инцидент с сетью Toys "R" Us. В октябре 2014 года один из крупнейших в мире ритейлеров детских товаров попал под сокрушительную волну критики из-за провального маркетингового шага.

Скандальные фигурки по мотивам сериала Breaking Bad / Фото из открытых источников

Наркотики и наличные деньги в детском магазине

Причиной репутационного скандала стало появление на полках сети четырех коллекционных кукол, созданных по мотивам культового криминального сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad). Они изображали ставшего наркобароном учителя химии Уолтера Уайта и его напарника Джесси Пинкмана. Главным промахом менеджмента оказалась комплектация: вместе с фигурками шли съемные пакетики с голубым кристаллическим метамфетамином и мешки с наличными деньгами.

Наибольшее возмущение покупателей вызвал факт того, что эти персонажи продавались в одном зале рядом с классическими игрушками для самых маленьких – куклами Барби и персонажами Disney.

Бунт матери и реакция звезды сериала

Резонанс вспыхнул после того, как мать из Флориды Сьюзен Шривьер увидела игрушки и запустила петицию. Женщина подчеркнула, что семейная сеть не имеет права продвигать товары, прославляющие торговлю наркотиками. Инициатива мгновенно собрала более 9 000 подписей, заставив ритейлера срочно изъять всю серию из продажи.

Инцидент вызвал ироническую реакцию исполнителя главной роли Брайана Крэнстона. Актер в шутку написал в Твиттере, что в знак протеста против изъятия фигурок он "сожжет фигурку матери из Флориды".

Этот случай стал классическим напоминанием для бизнеса: корпоративная миссия и ценности бренда должны жестко соответствовать попадающим на полки товарам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о ядовитом тренде, который убивал хозяев загородных поместий.



