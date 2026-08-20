Скандал из McDonald's, о котором все забыли: почему родители обвиняли игрушечных миньонов в брани

Продолжая серию материалов о самых громких конфузах и курьёзах в мире крупного бизнеса, рассказываем историю, которая в 2015 году заставила оправдываться руководство сети McDonald's.

Игрушка миньон / Фото: Pixabay

Атака пещерного миньона

Летом 2015 года на фоне выхода мультфильма "Миньоны" сеть заведений запустила новую серию игрушек в наборах Happy Meal. Среди них была звуковая фигурка Пещерного миньона (Minion Caveman), которая при нажатии издавала несколько звуковых эффектов.

Вскоре социальные сети разразились возмущением родителей в США. Они утверждали, что пластмассовая фигурка вместо лепета произносит чёткую английскую брань, в частности фразу "What the f***". В сети появились десятки видеороликов, где возмущённые покупатели демонстрировали "нецензурную" игрушку и требовали от компании немедленно изъять серию из продажи.

Позиция McDonald's и объяснение феномена

Представители McDonald's оказались в центре маркетингового скандала и были вынуждены выступить с официальным заявлением. В компании подчеркнули, что игрушки издают исключительно вымышленные звуки ("миньонский язык"), не имеющие никакого отношения к реальным словам на любом языке мира.

Эксперты по акустике отмечают, что в этом случае сработал эффект парейдолии — особенность человеческого мозга распознавать знакомые слова или образы в случайных и невнятных звуках. Несмотря на волну протестов, McDonald's отказался отозвать игрушки из продажи, заверив, что небольшой процент жалоб не отражает всеобщего увлечения детей новой коллекцией.

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