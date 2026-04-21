Скандал із Бонею: пропаганда рф різко змінила тон

Російські пропагандистські медіа та пов’язані з ними інформаційні ресурси фактично припинили кампанію критики проти телеведучої Вікторії Боні після її публічного звернення до Володимир Путін. Про це повідомляє видання Агентство.

Скандал навколо Боні в рф

За оцінкою журналістів, хвиля критики з боку прокремлівських медіа, блогерів і мережевих акаунтів тривала близько тижня після публікації відео, після чого фактично зійшла нанівець.

Водночас окремі представники пропагандистського середовища продовжують коментувати ситуацію. Зокрема, Володимир Соловйов змінив риторику: замість різких образ він почав стверджувати, що телеведучу могли використати, а також запропонував їй участь у своїй програмі.

Також змінилася позиція Віталія Мілонова, який раніше критикував Боню, а тепер заявляє, що не орієнтується в ситуації.

У відповідь телеведуча звинуватила опонентів у публічних образах та заявила про намір звернутися до суду з колективним позовом.

Натомість Соловйов закликав правоохоронні органи перевірити її діяльність, а також запропонував надати їй статус “іноземного агента”.

Ситуація навколо конфлікту демонструє зміну інформаційної тактики та реакцій у російському медіапросторі.



