Скандал с Боней: пропаганда рф резко изменила тон

Российские пропагандистские медиа и связанные с ними информационные ресурсы фактически прекратили кампанию критики против телеведущей Виктории Бони после ее публичного обращения к Владимиру Путину. Об этом сообщает издание Агентство.

Скандал вокруг Бони в РФ

По оценке журналистов, волна критики со стороны прокремлевских медиа, блоггеров и сетевых аккаунтов продолжалась около недели после публикации видео, после чего фактически сошла на нет.

В то же время, отдельные представители пропагандистской среды продолжают комментировать ситуацию. В частности, Владимир Соловьев сменил риторику: вместо резких оскорблений он начал утверждать, что телеведущую могли использовать, а также предложил ей участие в своей программе.

Также изменилась позиция Виталия Милонова, ранее критиковавшего Боню, а теперь заявляющего, что не ориентируется в ситуации.

В ответ телеведущая обвинила оппонентов в публичных оскорблениях и заявила о намерении обратиться в суд с коллективным иском.

Соловьев призвал правоохранительные органы проверить ее деятельность, а также предложил предоставить ей статус "иностранного агента".

Ситуация вокруг конфликта демонстрирует изменение информационной тактики и реакций в российском медиапространстве.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский пропагандист Владимир Соловьев оказался в центре международного скандала после оскорбительных высказываний в адрес премьер-министра Италии Джорджа Мэлони.

Во время эфира своей программы он использовал ряд резких и унизительных формулировок, обращаясь к итальянской политике. Высказывания прозвучали 16 апреля, однако широкую огласку получили позже. В ответ Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Алексея Парамонова для объяснений.

