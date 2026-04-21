Скандал с Боней: пропаганда рф резко изменила тон

Ткачова Марія
Российские пропагандистские медиа и связанные с ними информационные ресурсы фактически прекратили кампанию критики против телеведущей Виктории Бони после ее публичного обращения к Владимиру Путину. Об этом сообщает издание Агентство.
Скандал вокруг Бони в РФ
По оценке журналистов, волна критики со стороны прокремлевских медиа, блоггеров и сетевых аккаунтов продолжалась около недели после публикации видео, после чего фактически сошла на нет.
В то же время, отдельные представители пропагандистской среды продолжают комментировать ситуацию. В частности, Владимир Соловьев сменил риторику: вместо резких оскорблений он начал утверждать, что телеведущую могли использовать, а также предложил ей участие в своей программе.
Также изменилась позиция Виталия Милонова, ранее критиковавшего Боню, а теперь заявляющего, что не ориентируется в ситуации.
В ответ телеведущая обвинила оппонентов в публичных оскорблениях и заявила о намерении обратиться в суд с коллективным иском.
Соловьев призвал правоохранительные органы проверить ее деятельность, а также предложил предоставить ей статус "иностранного агента".
Ситуация вокруг конфликта демонстрирует изменение информационной тактики и реакций в российском медиапространстве.