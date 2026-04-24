Скандал із бійцями 14 ОМБр: заяви не відповідають дійсності

Військова кореспондентка Юлія Кирієнко прокоментувала ситуацію навколо скандалу з бійцями 14-та окрема механізована бригада, які повідомляли про проблеми із забезпеченням на позиціях.

Юлія Кирієнко про бійців 14 ОМБр

За її словами, після розголосу інформації в мережі почали поширюватися твердження про нібито звільнення командира бригади через інцидент. Однак ці дані не відповідають дійсності.

Як зазначає журналістка, чинний командир бригади Тарас Максимов був призначений на посаду лише за кілька днів до появи відео з бійцями, тобто вже після того, як ситуація склалася.

Вона уточнила, що саме цей командир фігурує у відео, де спілкується з військовими, яким після розголосу доставили їжу за допомогою дронів.

Окрім цього, у мережі поширювалася інформація про нібито звільнення командира корпусу, якому підпорядкована бригада. Водночас, за словами Кирієнко, йдеться не про відставку, а про переведення на іншу посаду, яке відбулося ще до скандалу.

Вона наголосила, що після публічного розголосу ситуації на проблему оперативно відреагували, і бійці отримали необхідне забезпечення.

Разом із тим журналістка підкреслила важливість точності у висвітленні таких ситуацій, щоб уникати викривлення фактів і неправильних висновків щодо відповідальності.



