Скандал с бойцами 14 ОМБр: заявления не соответствуют действительности

Ткачова Марія
Военная корреспондентка Юлия Кириенко прокомментировала ситуацию вокруг скандала с бойцами 14-й отдельной механизированной бригады, которые сообщали о проблемах с обеспечением на позициях.
Юлия Кириенко о бойцах 14 ОМБр
По ее словам, после огласки информации в сети начали распространяться утверждения о якобы увольнении командира бригады из-за инцидента. Однако эти данные не соответствуют действительности.
Как отмечает журналистка, действующий командир бригады Тарас Максимов был назначен на должность всего за несколько дней до появления видео с бойцами, то есть уже после того, как ситуация сложилась.
Она уточнила, что именно этот командир фигурирует в видео, где общается с военными, которым после огласки доставили еду с помощью дронов.
Кроме этого, в сети распространялась информация о якобы увольнении командира корпуса, которому подчинена бригада. В то же время, по словам Кириенко, речь идет не об отставке, а о переводе на другую должность, которая произошла еще до скандала.
Она подчеркнула, что после публичной огласки ситуации на проблему оперативно отреагировали, и бойцы получили необходимое обеспечение.
Вместе с тем журналистка подчеркнула важность точности в освещении таких ситуаций во избежание искажения фактов и неправильных выводов об ответственности.