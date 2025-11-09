Скандал: Гончаренко знов різко висловлюється у бік президента Зеленського

Народний депутат Олексій Гончаренко різко висловився щодо ситуації з енергопостачанням в Україні, заявивши, що обіцянки президента про “блекаут у Москві” обернулися проблемами всередині країни.

Гончаренко критикує Зеленського за блекаути в Україні

"Президент, як завжди, виконує всі свої обіцянки. Блекаут є, але чомусь у нас, а не в Москві", — написав він.

Гончаренко зазначив, що у Києві, на Одещині та майже по всьому Сходу України електропостачання працює лише по 12 годин на добу, при цьому фіксуються стрибки напруги від 70 до 660 вольт. За його словами, на Півночі та Сході країни блекаути відбуваються майже щодня.

Депутат додав, що замість гучних заяв про удари по Москві влада мала б зосередитись на укріпленні енергетичної інфраструктури.

"Чи від цих заяв українцям має стати тепліше і світліше? Два светри вдягнули, подихали — що далі?" — підсумував він.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував саркастичне відеозвернення, у якому пародіював президента Володимира Зеленського. Політик іронічно назвав главу держави “Дартом Зейдером”, натякаючи на стиль щоденних звернень президента до українців.

“Сьогодні ваш президент, Дарт Зейдер, тобто Дарт Зеленський, з вами. Обіцянки виконуються — блекаути наступають. Так, не в Москві, але головне, що наступили, отже, обіцянка виконана”, — сказав Гончаренко. У своєму виступі нардеп також іронізував щодо проблем з опаленням у Житомирі, заявивши, що “проти міста рішенням РНБО будуть введені санкції за невиконання наказу президента”. Депутат не омину і пародії на власні звернення, додавши, що “проти всіх, хто його копіює, тепер будуть робитися розкидки в Telegram-каналах”. “Віднині я буду записуватися з двох камер — щоб ви могли насолоджуватися моєю потужністю вдвічі сильніше”, — завершив він саркастичне відео.

