Гончаренко привселюдно висміяв відеозвернення президента Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Гончаренко привселюдно висміяв відеозвернення президента Зеленського

Гончаренко висміяв звернення Зеленського, назвавши його “Дартом Зейдером” і заявив про “санкції проти Житомира”

9 листопада 2025, 07:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував саркастичне відеозвернення, у якому пародіював президента Володимира Зеленського. Політик іронічно назвав главу держави “Дартом Зейдером”, натякаючи на стиль щоденних звернень президента до українців.

Гончаренко привселюдно висміяв відеозвернення президента Зеленського

Гончаренко сміється з Зеленського

“Сьогодні ваш президент, Дарт Зейдер, тобто Дарт Зеленський, з вами. Обіцянки виконуються — блекаути наступають. Так, не в Москві, але головне, що наступили, отже, обіцянка виконана”, — сказав Гончаренко.


У своєму виступі нардеп також іронізував щодо проблем з опаленням у Житомирі, заявивши, що “проти міста рішенням РНБО будуть введені санкції за невиконання наказу президента”.

Депутат не омину і пародії на власні звернення, додавши, що “проти всіх, хто його копіює, тепер будуть робитися розкидки в Telegram-каналах”.

“Віднині я буду записуватися з двох камер — щоб ви могли насолоджуватися моєю потужністю вдвічі сильніше”, — завершив він саркастичне відео.


Відео швидко поширилося в соцмережах, викликавши суперечливу реакцію — частина користувачів оцінила іронію, інші розцінили виступ як надмірну епатажність на тлі складної ситуації в країні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська завдали по Полтавській області рекордного за кількістю удару балістичними ракетами, цілеспрямовано атакувавши об’єкти енергетичної інфраструктури.
Виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що через масштабні руйнування в області повністю або частково відсутні електропостачання, водопостачання та опалення. "Сьогодні важкий день для Полтавщини. На жаль, пошкодження серйозні — у низці населених пунктів немає світла, тепла і води", — зазначив Когут.



Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/50605
