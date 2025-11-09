Гончаренко привселюдно висміяв відеозвернення президента Зеленського

Рубрики
Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував саркастичне відеозвернення, у якому пародіював президента Володимира Зеленського. Політик іронічно назвав главу держави “Дартом Зейдером”, натякаючи на стиль щоденних звернень президента до українців.
Гончаренко сміється з Зеленського
“Сьогодні ваш президент, Дарт Зейдер, тобто Дарт Зеленський, з вами. Обіцянки виконуються — блекаути наступають. Так, не в Москві, але головне, що наступили, отже, обіцянка виконана”, — сказав Гончаренко.
У своєму виступі нардеп також іронізував щодо проблем з опаленням у Житомирі, заявивши, що “проти міста рішенням РНБО будуть введені санкції за невиконання наказу президента”.
Депутат не омину і пародії на власні звернення, додавши, що “проти всіх, хто його копіює, тепер будуть робитися розкидки в Telegram-каналах”.
“Віднині я буду записуватися з двох камер — щоб ви могли насолоджуватися моєю потужністю вдвічі сильніше”, — завершив він саркастичне відео.
Відео швидко поширилося в соцмережах, викликавши суперечливу реакцію — частина користувачів оцінила іронію, інші розцінили виступ як надмірну епатажність на тлі складної ситуації в країні.