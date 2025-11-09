Гончаренко привселюдно висміяв відеозвернення президента Зеленського

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував саркастичне відеозвернення, у якому пародіював президента Володимира Зеленського. Політик іронічно назвав главу держави “Дартом Зейдером”, натякаючи на стиль щоденних звернень президента до українців.

Гончаренко сміється з Зеленського

“Сьогодні ваш президент, Дарт Зейдер, тобто Дарт Зеленський, з вами. Обіцянки виконуються — блекаути наступають. Так, не в Москві, але головне, що наступили, отже, обіцянка виконана”, — сказав Гончаренко.





У своєму виступі нардеп також іронізував щодо проблем з опаленням у Житомирі, заявивши, що “проти міста рішенням РНБО будуть введені санкції за невиконання наказу президента”.

Депутат не омину і пародії на власні звернення, додавши, що “проти всіх, хто його копіює, тепер будуть робитися розкидки в Telegram-каналах”.

“Віднині я буду записуватися з двох камер — щоб ви могли насолоджуватися моєю потужністю вдвічі сильніше”, — завершив він саркастичне відео.





Відео швидко поширилося в соцмережах, викликавши суперечливу реакцію — частина користувачів оцінила іронію, інші розцінили виступ як надмірну епатажність на тлі складної ситуації в країні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські війська завдали по Полтавській області рекордного за кількістю удару балістичними ракетами, цілеспрямовано атакувавши об’єкти енергетичної інфраструктури.

Виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що через масштабні руйнування в області повністю або частково відсутні електропостачання, водопостачання та опалення. "Сьогодні важкий день для Полтавщини. На жаль, пошкодження серйозні — у низці населених пунктів немає світла, тепла і води", — зазначив Когут.

