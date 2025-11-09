Гончаренко публично высмеял видеообращение президента Зеленского

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал саркастическое видеообращение, в котором пародировал президента Владимира Зеленского. Политик иронически назвал главу государства "Дартом Зейдером", намекая на стиль ежедневных обращений президента к украинцам.

Гончаренко смеется с Зеленского

"Сегодня ваш президент, Дарт Зейдер, то есть Дарт Зеленский, с вами. Обещания выполняются — блекауты наступают. Да, не в Москве, но главное, что наступили, следовательно, обещание выполнено", — сказал Гончаренко.





В своем выступлении нардеп также иронизировал по проблемам с отоплением в Житомире, заявив, что "против города решением СНБО будут введены санкции за невыполнение приказа президента".

Депутат не минует и пародии на собственные обращения, добавив, что "против всех, кто его копирует, теперь будут делаться разброски в Telegram-каналах".

"Отныне я буду записываться с двух камер — чтобы вы могли наслаждаться моей мощностью вдвое сильнее", — заключил он саркастическое видео.





Видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав противоречивую реакцию – часть пользователей оценила иронию, другие расценили выступление как чрезмерную эпатажность на фоне сложной ситуации в стране.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска нанесли по Полтавской области рекордный по количеству удар баллистическими ракетами, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.

Исполняющий обязанности главы Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что из-за масштабных разрушений в области полностью или частично отсутствуют электроснабжение, водоснабжение и отопление. "Сегодня тяжелый день для Полтавщины. К сожалению, повреждения серьезные — в ряде населенных пунктов нет света, тепла и воды", — отметил Когут.

