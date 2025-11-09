logo

BTC/USD

101717

ETH/USD

3373.65

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Гончаренко публично высмеял видеообращение президента Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Гончаренко публично высмеял видеообращение президента Зеленского

Гончаренко высмеял обращение Зеленского, назвав его "Дартом Зейдером" и заявил о "санкциях против Житомира"

9 ноября 2025, 07:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал саркастическое видеообращение, в котором пародировал президента Владимира Зеленского. Политик иронически назвал главу государства "Дартом Зейдером", намекая на стиль ежедневных обращений президента к украинцам.

Гончаренко публично высмеял видеообращение президента Зеленского

Гончаренко смеется с Зеленского

"Сегодня ваш президент, Дарт Зейдер, то есть Дарт Зеленский, с вами. Обещания выполняются — блекауты наступают. Да, не в Москве, но главное, что наступили, следовательно, обещание выполнено", — сказал Гончаренко.


В своем выступлении нардеп также иронизировал по проблемам с отоплением в Житомире, заявив, что "против города решением СНБО будут введены санкции за невыполнение приказа президента".

Депутат не минует и пародии на собственные обращения, добавив, что "против всех, кто его копирует, теперь будут делаться разброски в Telegram-каналах".

"Отныне я буду записываться с двух камер — чтобы вы могли наслаждаться моей мощностью вдвое сильнее", — заключил он саркастическое видео.


Видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав противоречивую реакцию – часть пользователей оценила иронию, другие расценили выступление как чрезмерную эпатажность на фоне сложной ситуации в стране.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска нанесли по Полтавской области рекордный по количеству удар баллистическими ракетами, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.
Исполняющий обязанности главы Полтавской ОВ Владимир Когут сообщил, что из-за масштабных разрушений в области полностью или частично отсутствуют электроснабжение, водоснабжение и отопление. "Сегодня тяжелый день для Полтавщины. К сожалению, повреждения серьезные — в ряде населенных пунктов нет света, тепла и воды", — отметил Когут.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50605
Теги:

Новости

Все новости