logo

BTC/USD

101811

ETH/USD

3397.92

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Скандал: Гончаренко снова резко высказывается в сторону президента Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал: Гончаренко снова резко высказывается в сторону президента Зеленского

Гончаренко раскритиковал власть из-за энергокризиса: «Блекаут есть, но почему-то у нас, а не в Москве»

9 ноября 2025, 13:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко резко высказался по поводу ситуации с энергоснабжением в Украине, заявив, что обещания президента о блекауте в Москве обернулись проблемами внутри страны.

Скандал: Гончаренко снова резко высказывается в сторону президента Зеленского

Гончаренко критикует Зеленского за блекауты в Украине

"Президент, как обычно, выполняет все свои обещания. Блэкаут есть, но почему-то у нас, а не в Москве", — написал он.

Гончаренко отметил, что в Киеве, Одесской области и почти по всему Востоку Украины электроснабжение работает только по 12 часов в сутки, при этом фиксируются скачки напряжения от 70 до 660 вольт. По его словам, на Севере и Востоке страны блекауты проходят почти каждый день.

Депутат добавил, что вместо громких заявлений об ударах по Москве власти должны сосредоточиться на укреплении энергетической инфраструктуры.

"Должно ли от этих заявлений украинцам стать теплее и светлее? Два свитера надели, подышали — что дальше? – подытожил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал саркастическое видеообращение, в котором пародировал президента Владимира Зеленского. Политик иронически назвал главу государства "Дартом Зейдером", намекая на стиль ежедневных обращений президента к украинцам.
"Сегодня ваш президент, Дарт Зейдер, то есть Дарт Зеленский, с вами. Обещания выполняются — блекауты наступают. Да, не в Москве, но главное, что наступили, следовательно, обещание выполнено", — сказал Гончаренко. В своем выступлении нардеп также иронизировал по проблемам с отоплением в Житомире, заявив, что "против города решением СНБО будут введены санкции за невыполнение приказа президента". Депутат не минует и пародии на собственные обращения, добавив, что "против всех, кто его копирует, теперь будут делаться разброски в Telegram-каналах". "Отныне я буду записываться с двух камер — чтобы вы могли наслаждаться моей мощностью вдвое сильнее", — заключил он саркастическое видео.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50606
Теги:

Новости

Все новости