Скандал: Гончаренко снова резко высказывается в сторону президента Зеленского

Народный депутат Алексей Гончаренко резко высказался по поводу ситуации с энергоснабжением в Украине, заявив, что обещания президента о блекауте в Москве обернулись проблемами внутри страны.

Гончаренко критикует Зеленского за блекауты в Украине

"Президент, как обычно, выполняет все свои обещания. Блэкаут есть, но почему-то у нас, а не в Москве", — написал он.

Гончаренко отметил, что в Киеве, Одесской области и почти по всему Востоку Украины электроснабжение работает только по 12 часов в сутки, при этом фиксируются скачки напряжения от 70 до 660 вольт. По его словам, на Севере и Востоке страны блекауты проходят почти каждый день.

Депутат добавил, что вместо громких заявлений об ударах по Москве власти должны сосредоточиться на укреплении энергетической инфраструктуры.

"Должно ли от этих заявлений украинцам стать теплее и светлее? Два свитера надели, подышали — что дальше? – подытожил он.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал саркастическое видеообращение, в котором пародировал президента Владимира Зеленского. Политик иронически назвал главу государства "Дартом Зейдером", намекая на стиль ежедневных обращений президента к украинцам.

"Сегодня ваш президент, Дарт Зейдер, то есть Дарт Зеленский, с вами. Обещания выполняются — блекауты наступают. Да, не в Москве, но главное, что наступили, следовательно, обещание выполнено", — сказал Гончаренко. В своем выступлении нардеп также иронизировал по проблемам с отоплением в Житомире, заявив, что "против города решением СНБО будут введены санкции за невыполнение приказа президента". Депутат не минует и пародии на собственные обращения, добавив, что "против всех, кто его копирует, теперь будут делаться разброски в Telegram-каналах". "Отныне я буду записываться с двух камер — чтобы вы могли наслаждаться моей мощностью вдвое сильнее", — заключил он саркастическое видео.

