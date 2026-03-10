Скандал довкола “Госпітальєрів”: у фонді пообіцяли оприлюднити фінансовий звіт до 1 травня

Благодійний фонд “Госпітальєри” оприлюднить детальний фінансовий звіт за 2025 рік до 1 травня 2026 року. Про це заявила директорка фонду Юлія Шевчук під час брифінгу в “Медіацентрі Україна”.

Після резонансу навколо донатів фонд “Госпітальєри” пообіцяв опублікувати детальний звіт

Про це вона повідомила 10 березня під час публічного брифінгу, коментуючи ситуацію навколо звинувачень у непрозорому використанні коштів, які активно обговорюють у соціальних мережах.

Скільки коштів отримав фонд

Юлія Шевчук розповіла, що очолила благодійний фонд у грудні 2025 року. За інформацією, яку їй передав головний бухгалтер, за минулий рік організація отримала значні донати.

Зокрема, у 2025 році фонд залучив:

– 74 мільйони гривень

– 51 тисячу євро

– 906 тисяч доларів

За словами директорки, у встановлені законом строки фонд подав податкову звітність за 2025 рік, з якою можна ознайомитися на офіційному сайті організації. Крім того, певна інформація про витрати регулярно публікувалася в соціальних мережах.

Коли з’явиться детальний звіт

Шевчук наголосила, що 1 травня 2026 року фонд представить більш розширений фінансовий звіт. Він міститиме детальну інформацію про використання коштів, однак не всі документи можуть бути оприлюднені у повному вигляді.

“Жодна документація у незаблюреному вигляді, де є чутливі дані наших контрагентів або постачальників, у відкритому доступі не опиниться. Люди, які розуміють специфіку, мають розуміти, що саме і з яких причин ми не можемо опублікувати”, – зазначила вона.

Водночас керівниця фонду підкреслила, що готова надати всю необхідну документацію державним органам у законному порядку.

Чому виник скандал

Медичний батальйон “Госпітальєри”, який об’єднує добровольців-парамедиків, опинився у центрі суспільної дискусії через підозри у непрозорому використанні коштів зі зборів.

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що на одну й ту саму заявлену мету були відкриті дві “банки” для збору коштів. Одна з них належала самому фонду, інша – засновниці та командирці батальйону Яні Зінкевич.

Крім того, користувачі помітили, що кошти з рахунків іноді знімалися кілька разів на день, коли на них накопичувалися десятки тисяч гривень.

Реакція Яни Зінкевич

Яна Зінкевич відкинула звинувачення у непрозорості. Вона пояснила, що у “Госпітальєрів” дійсно є кілька юридичних осіб, але частина організацій, про які писали у соцмережах, їй невідомі.

За її словами, регулярне зняття коштів із рахунків пов’язане з щоденними витратами патронатної служби, а фінансова звітність ведеться за загальним річним оборотом карток, а не окремо за кожною “банкою”.

Зінкевич також заявила, що готова захищати свою репутацію у суді, якщо поширюватимуться заяви про можливі зловживання.

Подібні історії вже траплялися

Це не перший випадок, коли діяльність “Госпітальєрів” опиняється у центрі скандалу.

Кілька років тому користувачі соцмереж викрили колишню співробітницю фонду Анну Скольбушевську (Адмірал Няв) у використанні донатів на азартні ігри та особисті витрати.

Після цього випадку тема прозорості зборів у волонтерських організаціях регулярно викликає суспільні дискусії.

