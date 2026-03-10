Скандал вокруг "Госпитальеров": в фонде пообещали обнародовать финансовый отчет до 1 мая

Благотворительный фонд "Госпитальеры" обнародует подробный финансовый отчет за 2025 год до 1 мая 2026 года. Об этом заявила директор фонда Юлия Шевчук во время брифинга в "Медиацентре Украина".

Об этом она сообщила 10 марта во время публичного брифинга , комментируя ситуацию вокруг обвинений в непрозрачном использовании средств, активно обсуждаемых в социальных сетях.

Сколько средств получил фонд

Юлия Шевчук рассказала, что возглавила благотворительный фонд в декабре 2025 года. По информации, которую ей передал главный бухгалтер, за прошлый год организация получила значительные донаты.

В частности, в 2025 году фонд привлек:

– 74 миллиона гривен

– 51 тысяча евро

– 906 тысяч долларов

По словам директора, в установленные законом сроки фонд предоставил налоговую отчетность за 2025 год , с которой можно ознакомиться на официальном сайте организации. Кроме того, определенная информация о расходах регулярно публиковалась в социальных сетях.

Когда появится подробный отчет

Шевчук подчеркнула, что 1 мая 2026 года фонд представит более расширенный финансовый отчет . Он содержит подробную информацию об использовании средств, однако не все документы могут быть обнародованы в полном виде.

"Ни одна документация в незаблуженном виде, где есть чувствительные данные наших контрагентов или поставщиков, в открытом доступе не окажется. Люди, понимающие специфику, должны понимать, что именно и по каким причинам мы не можем опубликовать", — отметила она.

В то же время руководитель фонда подчеркнула, что готова предоставить всю необходимую документацию государственным органам в законном порядке .

Почему возник скандал

Медицинский батальон "Госпитальеры", объединяющий добровольцев-парамедиков, оказался в центре общественной дискуссии из-за подозрений в непрозрачном использовании средств по сборам.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что на одну и ту же заявленную цель были открыты две "банки" для сбора средств . Одна из них принадлежала самому фонду, другая – основательнице и командирке батальона Яне Зинкевич.

Кроме того, пользователи заметили, что деньги со счетов иногда снимались несколько раз в день , когда на них накапливались десятки тысяч гривен.

Реакция Яны Зинкевич

Яна Зинкевич отвергла обвинения в непрозрачности. Она объяснила, что у Госпитальеров действительно есть несколько юридических лиц, но часть организаций, о которых писали в соцсетях, ей неизвестны.

По ее словам, регулярное снятие средств со счетов связано с ежедневными расходами патронатной службы , а финансовая отчетность ведется по общему годовому обороту карт, а не отдельно по каждой "банке".

Зинкевич также заявила, что готова защищать свою репутацию в суде , если будут распространяться заявления о возможных злоупотреблениях.

Подобные истории уже случались

Это не первый случай, когда деятельность Госпитальеров оказывается в центре скандала.

Несколько лет назад пользователи соцсетей разоблачили бывшую сотрудницу фонда Анну Скольбушевскую (Адмирал Няв) в использовании донатов на азартные игры и личные расходы.

После этого случая тема прозрачности собрания в волонтерских организациях регулярно вызывает общественные дискуссии.

