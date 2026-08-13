Скандал через відсутність діалогу: нардеп Гончаренко закликав державу підтримати бізнес після російських атак

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Недилько Ксения
Народний депутат України Олексій Гончаренко жорстко розкритикував позицію влади щодо підтримки українських підприємців. Приводом для цього став нещодавній допис співвласниці компанії Rozetka Ірини Чечоткіної, яка повідомила про необхідність оптимізації штату після руйнівних російських ударів по логістичному комплексу в Броварах.
Олексій Гончаренко і Володимир Зеленський
Політик обурився тим, що у критичний момент, коли через ворожі атаки люди масово втрачають робочі місця, майно та фінанси, керівництво держави продовжує зберігати мовчання. Замість цього він запропонував конкретні механізми допомоги, які не потребують прямих дотацій із бюджету.
На думку Гончаренка, держава могла б запровадити податкові пільги для постраждалих підприємств.
Він підкреслив, що збереження економіки, бізнесу та робочих місць всередині країни є критично важливим для виживання України. Гончаренко вважає неприпустимим сподіватися, що підприємці зможуть подолати наслідки війни самотужки без жодної координації з боку державних інституцій.
Парламентар емоційно закликав урядовців змінити пріоритети та негайно залучитися до вирішення економічних проблем країни.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 5 серпня Російська Федерація здійснила масштабний комбінований обстріл Києва та Київської області, спрямувавши удар безпосередньо проти цивільного населення та провідних українських підприємств. Внаслідок ворожої атаки є значні руйнування комерційної інфраструктури та велика кількість жертв.
Зважаючи на намагання ворога заблокувати постачання товарів та паралізувати роботу великих компаній, влада вже розробляє заходи у відповідь.