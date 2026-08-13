Скандал через відсутність діалогу: нардеп Гончаренко закликав державу підтримати бізнес після російських атак

Народний депутат України Олексій Гончаренко жорстко розкритикував позицію влади щодо підтримки українських підприємців. Приводом для цього став нещодавній допис співвласниці компанії Rozetka Ірини Чечоткіної, яка повідомила про необхідність оптимізації штату після руйнівних російських ударів по логістичному комплексу в Броварах.

Олексій Гончаренко і Володимир Зеленський

"Пані Чечоткіна прямим текстом каже, що нині фактично немає діалогу з владою", — звернув увагу парламентар на своїй сторінці у соцмережах.

Політик обурився тим, що у критичний момент, коли через ворожі атаки люди масово втрачають робочі місця, майно та фінанси, керівництво держави продовжує зберігати мовчання. Замість цього він запропонував конкретні механізми допомоги, які не потребують прямих дотацій із бюджету.

На думку Гончаренка, держава могла б запровадити податкові пільги для постраждалих підприємств.

"Ніхто не каже давати гроші від держави на ці бізнеси, — наголосив депутат, — але держава може, наприклад, зарахувати податки, які платить бізнес, у відновлення потужностей".

Він підкреслив, що збереження економіки, бізнесу та робочих місць всередині країни є критично важливим для виживання України. Гончаренко вважає неприпустимим сподіватися, що підприємці зможуть подолати наслідки війни самотужки без жодної координації з боку державних інституцій.

"Сидіти і вичікувати, що бізнес якось там щось сам зробить — ну це якась неймовірна інфантильна позиція", — резюмував народний обранець.

Парламентар емоційно закликав урядовців змінити пріоритети та негайно залучитися до вирішення економічних проблем країни.

"Включіться. Подумайте нарешті про людей, — підсумував Гончаренко. — Може, пізніше пограти в теніс та попіднімати штангу? А поки, може, варто подумати про економіку?"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у ніч на 5 серпня Російська Федерація здійснила масштабний комбінований обстріл Києва та Київської області, спрямувавши удар безпосередньо проти цивільного населення та провідних українських підприємств. Внаслідок ворожої атаки є значні руйнування комерційної інфраструктури та велика кількість жертв.

Зважаючи на намагання ворога заблокувати постачання товарів та паралізувати роботу великих компаній, влада вже розробляє заходи у відповідь.

"Уряд терміново організує зустрічі з представниками бізнесу, — наголосив прем’єр Сергій Корецький, — та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств".