Скандал из-за отсутствия диалога: нардеп Гончаренко призвал государство поддержать бизнес после российских атак

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подверг жесткой критике позицию властей относительно поддержки украинских предпринимателей. Поводом для этого стало недавнее сообщение совладелицы компании Rozetka Ирины Чечоткиной, которая сообщила о необходимости оптимизации штата после разрушительных российских ударов по логистическому комплексу в Броварах.

Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский

"Госпожа Чечоткина прямым текстом говорит, что сейчас фактически нет диалога с властью", — обратил внимание парламентарий на своей странице в соцсетях.

Политик возмутился тем, что в критический момент, когда из-за вражеских атак люди массово теряют рабочие места, имущество и финансы, руководство государства продолжает сохранять молчание. Вместо этого он предложил конкретные механизмы помощи, не требующие прямых дотаций из бюджета.

По мнению Гончаренко, государство могло бы ввести налоговые льготы для пострадавших предприятий.

"Никто не говорит давать деньги от государства на эти бизнесы, — подчеркнул депутат, — но государство может, например, отнести налоги, которые платит бизнес, в восстановление мощностей".

Он подчеркнул, что сохранение экономики, бизнеса и рабочих мест внутри страны критически важно для выживания Украины. Гончаренко считает недопустимым надеяться, что предприниматели смогут преодолеть последствия войны самостоятельно без координации со стороны государственных институтов.

"Сидеть и выжидать, что бизнес как-то там что-то сам сделает – ну это какая-то невероятная инфантильная позиция", – резюмировал народный избранник.

Парламентарий эмоционально призвал чиновников изменить приоритеты и немедленно приобщиться к решению экономических проблем страны.

"Включитесь. Подумайте, наконец, о людях, — подытожил Гончаренко. — Может, позже поиграть в теннис и поднять штангу? А пока, может быть, стоит подумать об экономике?"

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 5 августа Российская Федерация произвела масштабный комбинированный обстрел Киева и Киевской области, направив удар непосредственно против гражданского населения и ведущих украинских предприятий. В результате вражеской атаки значительные разрушения коммерческой инфраструктуры и большое количество жертв.

Учитывая попытки врага заблокировать поставки товаров и парализовать работу крупных компаний, власти уже разрабатывают ответные меры.

"Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса, — подчеркнул премьер Сергей Корецкий, — и проработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий".