Скандал из-за отсутствия диалога: нардеп Гончаренко призвал государство поддержать бизнес после российских атак

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подверг жесткой критике позицию властей относительно поддержки украинских предпринимателей. Поводом для этого стало недавнее сообщение совладелицы компании Rozetka Ирины Чечоткиной, которая сообщила о необходимости оптимизации штата после разрушительных российских ударов по логистическому комплексу в Броварах.
Алексей Гончаренко и Владимир Зеленский
Политик возмутился тем, что в критический момент, когда из-за вражеских атак люди массово теряют рабочие места, имущество и финансы, руководство государства продолжает сохранять молчание. Вместо этого он предложил конкретные механизмы помощи, не требующие прямых дотаций из бюджета.
По мнению Гончаренко, государство могло бы ввести налоговые льготы для пострадавших предприятий.
Он подчеркнул, что сохранение экономики, бизнеса и рабочих мест внутри страны критически важно для выживания Украины. Гончаренко считает недопустимым надеяться, что предприниматели смогут преодолеть последствия войны самостоятельно без координации со стороны государственных институтов.
Парламентарий эмоционально призвал чиновников изменить приоритеты и немедленно приобщиться к решению экономических проблем страны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 5 августа Российская Федерация произвела масштабный комбинированный обстрел Киева и Киевской области, направив удар непосредственно против гражданского населения и ведущих украинских предприятий. В результате вражеской атаки значительные разрушения коммерческой инфраструктуры и большое количество жертв.
Учитывая попытки врага заблокировать поставки товаров и парализовать работу крупных компаний, власти уже разрабатывают ответные меры.