Скабєєва висміяла генсека НАТО Марко Рютте
commentss НОВИНИ Всі новини

Скабєєва висміяла генсека НАТО Марко Рютте

Скабєєва висміяла розмову Рютте з псом Патроном

15 лютого 2026, 16:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму ефірі взялася кепкувати з поїздки генсека НАТО до Києва, зокрема з його зустрічі з українським псом-сапером Патроном.

Скабєєва висміяла генсека НАТО Марко Рютте

Генсек НАТО Марко Рютте про пса Патрона

Вона іронічно заявила, що під час візиту Марк Рютте нібито “відкрив у собі дар розуміти тварин”, бо розповів про зустріч із Патроном і пожартував, що “подивився псу в очі, а той сказав: ми ніколи не здамося”.

Скабєєва в саркастичній манері перепитувала:

“Ви сказали псу, що збираєтеся підтримувати Україну?” — намагаючись подати епізод як привід для глузувань.

Таким чином російська пропаганда вкотре намагається знецінити символи українського спротиву, зводячи їх до рівня насмішок замість суті заяв про підтримку України з боку НАТО.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська пропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала у своєму Telegram-каналі допис, у якому висміяла мера Києва Віталія Кличка, звинувативши його в нібито "скаргах британським господарям" на президента України.
Приводом для насмішок стали слова Кличка про складні відносини між органами місцевого самоврядування та центральною владою, які він озвучив у розмові з іноземними партнерами. У своїй заяві мер Києва наголосив, що така оцінка ситуації — не лише його особиста думка, а позиція багатьох міських голів по всій країні. Водночас Кличко прямо підкреслив, що усвідомлює надзвичайну складність роботи президента Володимира Зеленського під час війни і не має наміру перекладати відповідальність. Він визнав, що місто було недостатньо підготовлене до окремих кризових сценаріїв, але зауважив, що питання протиповітряної оборони не належать до компетенції міської влади.



Джерело: https://t.me/skabeeva/40399
