Скабєєва висміяла генсека НАТО Марко Рютте

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва у своєму ефірі взялася кепкувати з поїздки генсека НАТО до Києва, зокрема з його зустрічі з українським псом-сапером Патроном.

Генсек НАТО Марко Рютте про пса Патрона

Вона іронічно заявила, що під час візиту Марк Рютте нібито “відкрив у собі дар розуміти тварин”, бо розповів про зустріч із Патроном і пожартував, що “подивився псу в очі, а той сказав: ми ніколи не здамося”.

Скабєєва в саркастичній манері перепитувала:

“Ви сказали псу, що збираєтеся підтримувати Україну?” — намагаючись подати епізод як привід для глузувань.

Таким чином російська пропаганда вкотре намагається знецінити символи українського спротиву, зводячи їх до рівня насмішок замість суті заяв про підтримку України з боку НАТО.

