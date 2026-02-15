logo

Скандалы Скабеева высмеяла генсека НАТО Марко Рютте
НОВОСТИ

Скабеева высмеяла генсека НАТО Марко Рютте

Скабеева высмеяла разговор Рютте с псом Патроном

15 февраля 2026, 16:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в своем эфире принялась насмехаться над поездкой генсека НАТО в Киев, в частности, с его встречи с украинским псом-сапером Патроном.

Скабеева высмеяла генсека НАТО Марко Рютте

Генсек НАТО Марко Рютте о псе Патроне

Она иронически заявила, что во время визита Марк Рютте якобы "открыл в себе дар понимать животных", потому что рассказал о встрече с Патроном и пошутил, что "посмотрел псу в глаза, а тот сказал: мы никогда не сдадимся".

Скабеева в саркастической манере переспрашивала:

"Вы сказали собаке, что собираетесь поддерживать Украину?" — пытаясь подать эпизод как повод для насмешек.

Таким образом, российская пропаганда в очередной раз пытается обесценить символы украинского сопротивления, сводя их к уровню насмешек вместо сути заявлений о поддержке Украины со стороны НАТО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская пропагандистка Ольга Скабеева опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, в котором высмеяла мэра Киева Виталия Кличко, обвинив его в якобы "жалобах британским хозяевам" на президента Украины.
Поводом для насмешек стали слова Кличко о сложных отношениях между органами местного самоуправления и центральными властями, которые он озвучил в разговоре с иностранными партнерами. В своем заявлении мэр Киева подчеркнул, что такая оценка ситуации — не только его личное мнение, но и позиция многих городских голов по всей стране. В то же время, Кличко прямо подчеркнул, что осознает чрезвычайную сложность работы президента Владимира Зеленского во время войны и не намерен перекладывать ответственность. Он признал, что город был недостаточно подготовлен к отдельным кризисным сценариям, но отметил, что вопросы противовоздушной обороны не входят в компетенцию городских властей.



Источник: https://t.me/skabeeva/40399
