«Сидить з язиком в дупі?»: мер Дніпра різко висловився про мовчання члена МОК Сергія Бубки
commentss НОВИНИ Всі новини

Люди — не антилопи: Борис Філатов про моральність спортсменів та скандал навколо Олімпійської хартії

12 лютого 2026, 23:03
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на скандал навколо українського скелетоніста Владислава Гераскевича, провівши межу між спортивними досягненнями та громадянською позицією. Мер наголосив, що вміння "швидко бігати чи високо стрибати" не є автоматичним підтвердженням порядності людини.

"Колись я писав, якщо людина швидко бігає/або високо стрибає... це жодним чином не означає, що ця людина: моральна, порядна, смілива та корисна для суспільства", — зазначив Філатов. Він додав, що саме свобода вибору відрізняє нас від тварин: "Бо люди — це люди, а не антилопи чи ведмеді".

Мер висловив захоплення вчинком Гераскевича, лаконічно підсумувавши: "Гераскевич — дуже крутий. Бо він Людина".

Водночас Борис Філатов піддав нищівній критиці мовчання інших титулованих спортсменів, зокрема колишнього очільника НОК. "У цьому всьому скандалі у мене залишилось тільки одне питання. А де "Герой України" Бубка? Член МОК? Сидить, як завжди, з язиком в дупі?", — обурився очільник Дніпра.

Завершуючи свою думку про тих, хто уникає відповідальності, Філатов додав: "Коли ти народився кенгуру, то кенгуру і залишишся", резюмувавши допис вже відомою на весь світ фразою "Remembrance is not a violation" (Пам'ять — це не порушення).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про вихід нової поштової марки, яку офіційно присвятили українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу. Дизайн випуску було доопрацьовано з урахуванням побажань громадськості та міжнародних правових норм.



