Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на скандал навколо українського скелетоніста Владислава Гераскевича, провівши межу між спортивними досягненнями та громадянською позицією. Мер наголосив, що вміння "швидко бігати чи високо стрибати" не є автоматичним підтвердженням порядності людини.

«Сидить з язиком в дупі?»: мер Дніпра різко висловився про мовчання члена МОК Сергія Бубки

"Колись я писав, якщо людина швидко бігає/або високо стрибає... це жодним чином не означає, що ця людина: моральна, порядна, смілива та корисна для суспільства", — зазначив Філатов. Він додав, що саме свобода вибору відрізняє нас від тварин: "Бо люди — це люди, а не антилопи чи ведмеді".

Мер висловив захоплення вчинком Гераскевича, лаконічно підсумувавши: "Гераскевич — дуже крутий. Бо він Людина".

Водночас Борис Філатов піддав нищівній критиці мовчання інших титулованих спортсменів, зокрема колишнього очільника НОК. "У цьому всьому скандалі у мене залишилось тільки одне питання. А де "Герой України" Бубка? Член МОК? Сидить, як завжди, з язиком в дупі?", — обурився очільник Дніпра.

Завершуючи свою думку про тих, хто уникає відповідальності, Філатов додав: "Коли ти народився кенгуру, то кенгуру і залишишся", резюмувавши допис вже відомою на весь світ фразою "Remembrance is not a violation" (Пам'ять — це не порушення).

