Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив про вихід нової поштової марки, яку офіційно присвятили українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу. Дизайн випуску було доопрацьовано з урахуванням побажань громадськості та міжнародних правових норм.

«Слідом за російським кораблем»: «Укрпошта» випустила благодійний наклад на честь Владислава Гераскевича

Візуальне рішення марки є досить красномовним: на ній зображений спортсмен зі спини у своєму впізнаваному шоломі, який показує нецензурний жест (середній палець) у бік Росії. Фактично дизайн виглядає як пропозиція Міжнародному олімпійському комітету (МОК) з його Олімпійською хартією відправитися "слідом за руським кораблем" через їхню неоднозначну позицію.

"Ми допрацювали дизайн, щоб він не порушував міжнародні закони, і врахували майже всі ваші побажання. Тепер хочемо офіційно присвятити цю марку нашому олімпійцю Владиславу Гераскевичу!", — зазначив Смілянський.

Очільник компанії пояснив, що через статус державного підприємства "Укрпошта" не може здійснювати прямі донати, адже "це зменшить надходження в бюджет (а ми знаємо, що податки то святе)". Проте для підтримки спортсмена було знайдено альтернативний механізм: виготовлено 50 унікальних номерних марок, які безкоштовно передадуть атлету.

"Думаю, зі своїм підписом він зможе зібрати певні ресурси на аукціонах", — додав гендиректор.

Весь інший тираж уже відсьогодні можна замовити онлайн. Смілянський також запевнив, що компанія допоможе тим, хто захоче надіслати цей випуск адресатам за кордон, аби про боротьбу України знав увесь світ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що співзасновник monobank Олег Гороховський оголосив про рішення виплатити грошову премію українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу у розмірі 1 мільйон гривень. Бізнесмен назвав спортсмена "гідною людиною та справжнім патріотом", наголосивши на важливості його вчинку для країни.