«Вслед за российским кораблем»: «Укрпочта» выпустила благотворительный тираж в честь Владислава Гераскевича
«Вслед за российским кораблем»: «Укрпочта» выпустила благотворительный тираж в честь Владислава Гераскевича

«Налоги — это святое»: Игорь Смелянский рассказал, как «Укрпочта» поддержит голос Украины на международной арене

12 февраля 2026, 18:23
Автор:
Недилько Ксения

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил о выходе новой почтовой марки, которую официально посвятили украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Дизайн выпуска был доработан с учетом пожеланий общественности и международных правовых норм.

«Вслед за российским кораблем»: «Укрпочта» выпустила благотворительный тираж в честь Владислава Гераскевича

«Вслед за российским кораблем»: «Укрпочта» выпустила благотворительный тираж в честь Владислава Гераскевича

Визуальное решение марки достаточно красноречиво: на ней изображен спортсмен со спины в своем узнаваемом шлеме, который показывает нецензурный жест (средний палец) в сторону России. Фактически дизайн выглядит как предложение Международному олимпийскому комитету (МОК) с его Олимпийской хартией отправиться "вслед за русским кораблем" из-за их неоднозначной позиции.

«Вслед за российским кораблем»: «Укрпочта» выпустила благотворительный тираж в честь Владислава Гераскевича - фото 2

"Мы доработали дизайн, чтобы он не нарушал международные законы, и учли почти все ваши пожелания. Теперь хотим официально посвятить эту марку нашему олимпийцу Владиславу Гераскевичу!", — отметил Смелянский.

Руководитель компании пояснил, что из-за статуса государственного предприятия "Укрпочта" не может осуществлять прямые донаты, ведь "это уменьшит поступление в бюджет (а мы знаем, что налоги это святое)". Однако для поддержки спортсмена был найден альтернативный механизм: изготовлено 50 уникальных номерных марок, которые бесплатно передадут атлету.

"Думаю, со своей подписью он сможет собрать определенные ресурсы на аукционах", — добавил гендиректор.

Весь другой тираж уже с сегодняшнего дня можно заказать онлайн. Смелянский также заверил, что компания поможет тем, кто захочет направить этот выпуск адресатам за границу, чтобы о борьбе Украины знал весь мир.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что соучредитель monobank Олег Гороховский объявил о решении выплатить денежную премию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу в размере 1 миллиона гривен. Бизнесмен назвал спортсмена "достойным человеком и настоящим патриотом", отметив важность его поступка для страны.



