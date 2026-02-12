Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на скандал вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, проведя границу между спортивными достижениями и гражданской позицией. Мэр подчеркнул, что умение быстро бегать или высоко прыгать не является автоматическим подтверждением порядочности человека.

«Сидит с языком в заднице?»: мэр Днепра резко высказался о молчании члена МОК Сергея Бубки

"Когда-то я писал, если человек быстро бегает/или высоко прыгает... это никоим образом не означает, что этот человек: моральный, порядочный, смелый и полезный для общества", — отметил Филатов. Он добавил, что именно свобода выбора отличает нас от животных: "Ибо люди это люди, а не антилопы или медведи".

Мэр выразил восхищение поступком Гераскевича, лаконично подытожив: "Гераскевич очень крутой. Потому что он Человек".

В то же время Борис Филатов подверг сокрушительной критике молчания других титулованных спортсменов, в частности, бывшего главы НОК. "В этом всем скандале у меня остался только один вопрос. А где "Герой Украины" Бубка? Член МОК? Сидит, как всегда, с языком в заднице?" — возмутился глава Днепра.

Завершая свое мнение об избегающих ответственности, Филатов добавил: "Если ты родился кенгуру, то кенгуру и останешься", резюмировав сообщение уже известной на весь мир фразой "Remembrance is not a violation" (Память — это не нарушение).

