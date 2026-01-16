«Схвалення Коломойського – це підтримка грабунку країни та злочину», - ЗМІ

Поширення заяв олігарха Ігоря Коломойського та їх романтизація у медіа фактично означає підтримку всіх злочинів, у яких його звинувачують, зокрема замовних вбивств, корупції та розкрадання державних коштів. Про це повідомляє УНН.

Ігор Коломойський. Фото: 24 Канал

ЗМІ наголошують, що нинішня публічна поведінка Коломойського може бути спробою уникнути тюремного ув’язнення.

"Навіщо він це робить? Щоб врятуватися. Демонструвати власну значущість, кидати натяки, які збігаються з міжнародними перемовинами, щоб змусити вести з ним переговори і таким чином ухилитися від відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Крім того, наводиться перелік звинувачень проти Коломойського: замовне вбивство юриста, розкрадання десятків мільярдів гривень вкладників "ПриватБанку", заволодіння понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та "Укртатнафти".

За словами журналістів, підтримка заяв Коломойського на практиці допомагає йому уникати покарання за вказані злочини. Він закликав не підмінювати оцінку фактів симпатіями до харизми олігарха.

"Розрахунок простий: врятувати ІВК від тюрми може лише хаос у державі. Тому перш ніж романтизувати його, ділитися мемами чи переказувати жарти, подумайте, чи не сприяєте ви цьому. Романтизація Коломойського означає толерування грабежу, замовних убивств та інших злочинів. Все інше — медійний декор", — наголошують ЗМІ.

При цьому зазначається, що зло може виглядати привабливо й іноді робити "добрі" справи, не забуваючи про власні інтереси, але це не змінює його суті.

"Коли злодій заходить до вашого дому і грабує вас, останнє, на що ви звертаєте увагу — це його харизма чи почуття гумору", — підсумувало видання.

