Бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі перебуває у СІЗО, емоційно відреагував на новини про обшуки у нардепки та його землячки Юлії Тимошенко. Розмову у суді записали журналісти.

Коломойський дізнався новини про Тимошенко: як відреагував

- Так, Юлія Володимирівно, звісно. А що там багато грошей? Вона ж голодує.

- 40 тисяч.

- Що за 40 тисяч оце стільки кіпішу? Що літню жінку ось це вночі потривожити?

- Вона каже, що читайте мою декларацію.

- То в неї вдома знайшли?

- Ні, в офісі.

- А вона сказала, що то її?

- Так.

- Ну то що, вона не має права? За 65 років вона не нажила 40 тисяч? Я думаю, вона трохи більше нажила. Ну, декларація у неї є?

- Ну так.

- То чого вони приперлися до неї? І що їй підозру дали?

- Дали, дали.

- І що, і міру запобіжного заходу будуть обирати?

- Це в цій будівлі.

- Їм від Яника 3,5 роки відсиділа мало.

- Вона сказала, що штурмовики Януковича колись прикривали... Прикривалися і говорили.

- Оце і все. Ну, це просто жалюгідна пародія. Подивіться. Юлія Володимирівна та якісь 4 жалюгідні пачки. А що це? Вона о першій годині ночі при повному параді, в марафеті. А коліно показала. Засвітила. Юлія Володимирівна зараз про ваш орган розповість. Що ви за орган? Чи не орган, а член. Ваш орган.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народна депутатка України та голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру від НАБУ і САП щодо ймовірного підкупу нардепів задля провалення деяких рішень Верховної Ради. Це сталося після того, як учора ВРУ не змогла проголосувати за призначення Дениса Шмигаля на посаду Міністра енергетики, хоча до цього всі рішення про зняття з посад було прийнято.

Саме про це й шлося на плівках НАБУ, які вже опубліковано в мережу. Юлія Тимошенко сама називає це політичним тиском та відкидає усі звинувачення, уже сьогодні виступивши з трибуни Верховної Ради, а українці на все це реагують традиційно та незламно – з гумором.