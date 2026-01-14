logo

Коломойский узнал новости о Тимошенко: как отреагировал
Коломойский узнал новости о Тимошенко: как отреагировал

«Юлия Владимировна сейчас о вашем органе расскажет», – Коломойский эмоционально отреагировал на обыски у Тимошенко

14 января 2026, 18:45
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Бизнесмен Игорь Коломойский, который находится в СИЗО, эмоционально отреагировал на новости об обысках у нардепки и его землячки Юлии Тимошенко. Разговор в суде записали журналисты.

Коломойский узнал новости о Тимошенко: как отреагировал

Коломойский узнал новости о Тимошенко: как отреагировал

- Да, Юлия Владимировна, конечно. А что там много денег? Она же голодает.

– 40 тысяч.

- Что за 40 тысяч это столько кипиша? Что пожилую женщину вот это ночью потревожить?

– Она говорит, что читайте мою декларацию.

- Так у нее дома нашли?

– Нет, в офисе.

- А она сказала, что это ее?

– Да.

- Ну, так что, она не имеет права? За 65 лет она не нажила 40 тысяч? Я думаю, она немного больше нажила. Ну, декларация у нее есть?

– Ну да.

- Так че они приперлись к ней? И что ей подозрение дали?

– Дали, дали.

- И что, и меру пресечения будут выбирать?

– Это в этом здании.

– Им от Яныка 3,5 года она отсидела мало ни за что.

– Она сказала, что штурмовики Януковича когда-то прикрывали… Прикрывались и говорили.

– Вот и все. Ну, это просто жалкая пародия. Посмотрите. Юлия Владимировна и какие-то 4 жалкие пачки. Что это? Она в час ночи при полном параде, в марафете. А коленку показала. Засветила. Юлия Владимировна сейчас про ваш орган расскажет. Что вы за орган? Не орган, а член. Ваш орган.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народная депутат Украины и глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила подозрение от НАБУ и САП относительно вероятного подкупа нардепов для провала некоторых решений Верховной Рады. Это произошло после того, как вчера ВРУ не смогла проголосовать за назначение Дениса Шмыгаля на должность Министра энергетики, хотя до этого все решения о смещении были приняты.

Именно об этом и говорилось на пленках НАБУ, которые уже опубликованы в сеть. Юлия Тимошенко сама называет это политическим давлением и отвергает все обвинения, уже сегодня выступив с трибуны Верховной Рады, а украинцы на все это реагируют традиционно и несокрушимо – с юмором.



