«Одобрение Коломойского – это поддержка грабежа страны и преступления», - СМИ

Распространение заявлений олигарха Игоря Коломойского и их романтизация в СМИ фактически означает поддержку всех преступлений, в которых его обвиняют, в частности, заказных убийств, коррупции и хищения государственных средств. Об этом сообщает УНН.

Игорь Коломойский. Фото: 24 Канал

СМИ И подчеркивают, что нынешнее публичное поведение Коломойского может быть попыткой избежать тюремного заключения.

"Зачем он это делает? Чтобы спастись. Демонстрировать собственную значимость, бросать намеки, совпадающие с международными переговорами, чтобы заставить вести с ним переговоры и таким образом уклониться от ответственности", — говорится в сообщении.

Кроме того, приводится перечень обвинений против Коломойского: заказное убийство юриста, хищение десятков миллиардов гривен вкладчиков ПриватБанка, завладение более 3,3 млрд грн Укрнафты и Укртатнафты.

По словам журналистов, поддержка заявлений Коломойского на практике помогает ему избегать наказания за эти преступления. Он призвал не подменять оценку фактов симпатиями к харизме олигарха.

"Расчет прост: спасти ИИК от тюрьмы может только хаос в государстве. Поэтому прежде чем романтизировать его, делиться мемами или пересказывать шутки, подумайте, не способствуете ли вы этому. Романтизация Коломойского означает терпение грабежа, заказных убийств и других преступлений. Все остальное — медийный декор", — отмечают СМИ.

При этом отмечается, что зло может выглядеть привлекательно и иногда совершать "добрые" дела, не забывая о собственных интересах, но это не изменяет его сути.

"Когда вор заходит в ваш дом и грабит вас, последнее, на что вы обращаете внимание — это его харизма или чувство юмора", — подытожило издание.

Как уже писали "Комментарии", находящийся в СИЗО бизнесмен Игорь Коломойский эмоционально отреагировал на новости об обысках у нардепки и его землячки Юлии Тимошенко. Разговор в суде записали журналисты.