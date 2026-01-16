logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Одобрение Коломойского – это поддержка грабежа страны и преступления», - СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Одобрение Коломойского – это поддержка грабежа страны и преступления», - СМИ

Сегодняшние публичные действия Коломойского могут свидетельствовать о его попытке избежать тюремного заключения

16 января 2026, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Распространение заявлений олигарха Игоря Коломойского и их романтизация в СМИ фактически означает поддержку всех преступлений, в которых его обвиняют, в частности, заказных убийств, коррупции и хищения государственных средств. Об этом сообщает УНН.

«Одобрение Коломойского – это поддержка грабежа страны и преступления», - СМИ

Игорь Коломойский. Фото: 24 Канал

СМИ И подчеркивают, что нынешнее публичное поведение Коломойского может быть попыткой избежать тюремного заключения.

"Зачем он это делает? Чтобы спастись. Демонстрировать собственную значимость, бросать намеки, совпадающие с международными переговорами, чтобы заставить вести с ним переговоры и таким образом уклониться от ответственности", — говорится в сообщении.

Кроме того, приводится перечень обвинений против Коломойского: заказное убийство юриста, хищение десятков миллиардов гривен вкладчиков ПриватБанка, завладение более 3,3 млрд грн Укрнафты и Укртатнафты.

По словам журналистов, поддержка заявлений Коломойского на практике помогает ему избегать наказания за эти преступления. Он призвал не подменять оценку фактов симпатиями к харизме олигарха.

"Расчет прост: спасти ИИК от тюрьмы может только хаос в государстве. Поэтому прежде чем романтизировать его, делиться мемами или пересказывать шутки, подумайте, не способствуете ли вы этому. Романтизация Коломойского означает терпение грабежа, заказных убийств и других преступлений. Все остальное — медийный декор", — отмечают СМИ.

При этом отмечается, что зло может выглядеть привлекательно и иногда совершать "добрые" дела, не забывая о собственных интересах, но это не изменяет его сути.

"Когда вор заходит в ваш дом и грабит вас, последнее, на что вы обращаете внимание — это его харизма или чувство юмора", — подытожило издание.

Как уже писали "Комментарии", находящийся в СИЗО бизнесмен Игорь Коломойский эмоционально отреагировал на новости об обысках у нардепки и его землячки Юлии Тимошенко. Разговор в суде записали журналисты.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1128833-bloger-doriknuv-tym-hto-shvalyuye-ta-tyrazhuye-zayavy-kolomojskogo-tse-pidigruvannya-zlochynam-ta
Теги:

Новости

Все новости