Шуфрича відпустили з СІЗО

Суд дозволив народному депутату Нестору Шуфричу вийти із СІЗО, змінивши запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Шуфрич вийшов з СІЗО

Як повідомляється, Офіс генерального прокурора виступав проти такого рішення.

Водночас ухвала суду не підлягає оскарженню.

Шуфрича підозрюють у державній зраді.

За версією слідства, він співпрацював із колишнім секретарем РНБО Володимиром Сівковичом, якого вважають агентом ФСБ і координатором російської агентурної мережі в Україні.

Раніше, у січні, Київський апеляційний суд уже дозволяв Шуфричу вийти з-під варти під заставу в розмірі понад 33 мільйони гривень.

Однак сторона захисту заявляла, що така сума є непомірною, оскільки на нардепа накладено санкції, а його майно арештоване.

Сам Шуфрич перебуває під вартою вже понад два роки.



