Шуфрича отпустили из СИЗО
Шуфрича отпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения Шуфричу — вместо СИЗО он будет находиться под домашним арестом

16 апреля 2026, 20:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Суд разрешил народному депутату Нестору Шуфричу выйти из СИЗО, сменив меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Как сообщается, Офис генерального прокурора выступал против такого решения.

В то же время, определение суда не подлежит обжалованию.

Шуфрича подозревают в государственной измене.

По версии следствия он сотрудничал с бывшим секретарем СНБО Владимиром Сивковичем, которого считают агентом ФСБ и координатором российской агентурной сети в Украине.

Ранее в январе Киевский апелляционный суд уже разрешал Шуфричу выйти из-под стражи под залог в размере более 33 миллионов гривен.

Однако сторона защиты заявляла, что такая сумма непомерна, поскольку на нардепа наложены санкции, а его имущество арестовано.

Сам Шуфрич находится под стражей уже более двух лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в приграничных районах Белгородской области во время атак беспилотников местные жители сообщают об отключении мобильной связи и интернета.
По их словам, во время воздушной угрозы они не могут дозвониться экстренным службам, в частности скорой помощи и спасателям. Местные жители связывают такие ограничения с действиями властей, которые пытаются усложнить навигацию беспилотников путем отключения сигналов. Впрочем, по их словам это создает серьезные риски для гражданского населения, поскольку в критические моменты люди остаются без возможности получить помощь.
В соцсетях также распространяются комментарии с критикой таких мер, где подвергается сомнению эффективность подобных решений. Жители подчеркивают, что подобные ограничения не компенсируются достаточным уровнем защиты от атак. Официальной детальной реакции российских властей на эти жалобы пока нет.



Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/36570
