Шокуюча ситуація з дітьми-сиротами у Туреччині: Зеленська відреагувала на скандал

Результати розслідування ситуації, яка склалася з дітьми-сиротами, евакуйованих на початку війни до Туреччини, збурила суспільство. На ситуацію відреагували в Офісі першої леді України Олени Зеленської.

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

Перша леді України Олена Зеленська готує офіційні звернення до низки державних органів, повідомляє видання “Слідства.Інфо”. Щодо самої ситуації, то відповідно до звіту Офісу омбудсмана, діти зазнавали психологічного та фізичного насилля, деякі дівчата повернулися в Україну вагітними.

“В Офісі першої леді України зазначили, що факти, оприлюднені у розслідуванні, “потребують вжиття невідкладних заходів реагування відповідними компетентними органами”. Там наголосили, що Олені Зеленській не було відомо про жодний з епізодів жорстокого поводження з дітьми, включно з даними моніторингового візиту Офісу омбудсмана та відкриттям кримінального провадження”, — пише видання.

Зазначається, що перша леді також нічого не знає про проєкт Фонду Руслана Шостака, бо не була залучена до його реалізації: “До реалізації проєкту “Дитинство без війни” перша леді України Олена Зеленська не була залучена, відтак не володіє запитуваною інформацією… Звіт Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до першої леді України Олени Зеленської не надходив”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про ситуацію з дітьми-сиротами, яких евакуювали до Туреччини на початку війни. У фонді Шостака заявили, що журналісти у розслідуванні порушили надзвичайно важливу тему, яка десятиліттями лишалася в тіні — права дітей. Представники організації наголошують: система інтернатів роками демонструє неефективність, створює бар’єри для усиновлювачів, є корупційною та непрозорою.



