logo

BTC/USD

89980

ETH/USD

3182.59

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Шокирующая ситуация с детьми-сиротами в Турции: Зеленская отреагировала на скандал
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующая ситуация с детьми-сиротами в Турции: Зеленская отреагировала на скандал

В Офисе первой леди Украины Елены Зеленской отреагировали на ситуацию с находившимися в Турции детьми-сиротами

11 декабря 2025, 18:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Результаты расследования ситуации, которая сложилась с детьми-сиротами, эвакуированными в начале войны в Турцию, возмутило общество. На ситуацию отреагировали в Офисе первой леди Украины Елены Зеленской.

Шокирующая ситуация с детьми-сиротами в Турции: Зеленская отреагировала на скандал

Елена Зеленская. Фото из открытых источников

Первая леди Украины Елена Зеленская готовит официальные обращения в ряд государственных органов, сообщает издание “Слідства.Інфо”. Что касается самой ситуации, то согласно отчету Офиса омбудсмана, дети испытывали психологическое и физическое насилие, некоторые девочки вернулись в Украину беременными.

"В Офисе первой леди Украины отметили, что факты, обнародованные в расследовании, "требуют принятия неотложных мер реагирования соответствующими компетентными органами". Там подчеркнули, что Елене Зеленской не было известно ни об одном из эпизодов жестокого обращения с детьми, включая данные мониторингового визита Офиса омбудсмана и открытием уголовного производства", – пишет издание.

Отмечается, что первая леди также ничего не знает о проекте Фонда Руслана Шостака, поскольку не была вовлечена в его реализацию: “К реализации проекта “Детство без войны” первая леди Украины Елена Зеленская не была привлечена, поэтому не владеет запрашиваемой информацией… Отчет Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека первой леди Украины Елены Зеленской не поступал”.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ситуации с детьми-сиротами, которых эвакуировали в Турцию в начале войны. В фонде Шостака заявили, что журналисты в расследовании подняли чрезвычайно важную тему, которая десятилетиями оставалась в тени — права детей. Представители организации подчеркивают: система интернатов годами демонстрирует неэффективность, создает барьеры для усыновителей, является коррупционной и непрозрачной.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.slidstvo.info/news/olena-zelenska-zvernetsia-do-ofisu-henprokurora-minsotspolityky-ta-inshykh-orhaniv-z-faktamy-shchodo-ditey-syrit-opryliudnenymy-slidstvom-info/
Теги:

Новости

Все новости