Шість індійських дітей на одного українського школяра: військовий ЗСУ спрогнозував демографічну катастрофу

В Україні стрімко загострюється демографічна криза, викликана тривалими бойовими діями та масштабними змінами на ринку праці. Військові застерігають, що без термінових реформ країна ризикує зіткнутися з незворотними процесами у структурі населення.

Різке скорочення кількості місцевих робітників у тилу вже зараз призводить до активного залучення іноземної робочої сили.

"Це трудова міграція, це катастрофа в подальшому", — заявив офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський, оцінюючи поточні тенденції.

Він пояснив, що значна частина громадян наразі виключена з офіційного економічного життя країни з різних причин.

"Сьогодні українці, які не можуть працювати через війну, через приховування від ТЦК, — зазначив військовий, — вони не можуть працювати навіть умовно на стройці або на якихось підрядних роботах".

Заміна робочої сили та ризики для майбутніх поколінь

Через дефіцит кадрів українські компанії змушені масово шукати альтернативу на міжнародному ринку праці, що кардинально змінює етнічний склад регіонів.

"Їх заміняють пакистанці, індуси та інші", — констатував офіцер ЗСУ.

Ярославський зауважив, що продовження такої динаміки протягом наступних десятиліть матиме надзвичайно серйозні наслідки для національної ідентичності.

"Якщо зараз ця тенденція буде збільшуватись, а не йде ця трагічна історія, — попередив захисник, — то ми через 30 років втратимо автентичність".

Військовослужбовець навів наочний приклад того, як у майбутньому можуть виглядати вітчизняні освітні заклади.

"Через те, що тут на одного українського школяра в школах буде 6 індуських дітей", — наголосив Ярославський.

Досвід європейських країн та головний виклик для України

На думку офіцера, Україна ризикує повторити складний шлях провідних держав Західної Європи, які вже тривалий час намагаються впоратися з кризою глобальної міграції.

"І ми влетімо в таку стіну катастрофічную, — підкреслив військовий, проводячи паралелі, — в яку зараз влетіли Британія, Франція, Німеччина".

Він підсумував, що успіх на полі бою проти зовнішнього агресора має супроводжуватися грамотною внутрішньою політикою, інакше держава зазнає фіаско у довгостроковій перспективі.

"Ми зараз виграємо одну війну, росіян, — резюмував Денис Ярославський, — а програємо на демографічному рівні іншу війну".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівники прифронтових областей України наполягають на зміні державної стратегії подолання кадрової кризи. Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, разом із колегами з Асоціації прифронтових міст та громад вони направили офіційне звернення до уряду та Верховної Ради. Посадовці закликають владу "не допустити масового та хаотичного залучення іноземної робочої сили".