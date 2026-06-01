Шесть индийских детей на одного украинского школьника: военный ВСУ спрогнозировал демографическую катастрофу

В Украине стремительно обостряется демографический кризис, вызванный длительными боевыми действиями и масштабными изменениями на рынке труда. Военные предостерегают, что без срочных реформ страна рискует столкнуться с необратимыми процессами в структуре населения.

Резкое сокращение количества местных рабочих в тылу уже сейчас приводит к активному привлечению иностранной рабочей силы.

"Это трудовая миграция, это катастрофа в дальнейшем", — заявил офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский, оценивая текущие тенденции.

Он пояснил, что значительная часть граждан пока исключена из официальной экономической жизни страны по разным причинам.

"Сегодня украинцы, которые не могут работать из-за войны, из-за укрывательства от ТЦК, — отметил военный, — они не могут работать даже условно на стройке или на каких-то подрядных работах".

Замена рабочей силы и риски для будущих поколений

Из-за дефицита кадров украинские компании вынуждены массово искать альтернативу на международном рынке труда, что кардинально меняет этнический состав регионов.

"Их заменяют пакистанцы, индусы и другие", — констатировал офицер ВСУ.

Ярославский отметил, что продолжение такой динамики в течение следующих десятилетий будет иметь очень серьезные последствия для национальной идентичности.

"Если сейчас эта тенденция будет увеличиваться, а не идет эта трагическая история, – предупредил защитник, – то мы через 30 лет потеряем подлинность".

Военнослужащий привел наглядный пример того, как в будущем могут выглядеть отечественные образовательные учреждения.

"Из-за того, что здесь на одного украинского школьника в школах будет 6 индусских детей", — подчеркнул Ярославский.

Опыт европейских стран и главный вызов для Украины

По мнению офицера, Украина рискует повторить сложный путь ведущих государств Западной Европы, которые уже долго пытаются справиться с кризисом глобальной миграции.

"И мы влетим в такую катастрофическую стену, — подчеркнул военный, проводя параллели, — в которую сейчас влетели Британия, Франция, Германия".

Он подытожил, что успех на поле боя против внешнего агрессора должен сопровождаться грамотной внутренней политикой, иначе государство испытывает фиаско в долгосрочной перспективе.

"Мы сейчас выигрываем одну войну, россиян, – резюмировал Денис Ярославский, – а проигрываем на демографическом уровне другую войну".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководители прифронтовых областей Украины настаивают на изменении государственной стратегии преодоления кадрового кризиса. Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, вместе с коллегами из Ассоциации прифронтовых городов и громад они направили официальное обращение правительству и Верховной Раде. Чиновники призывают власти "не допустить массового и хаотического привлечения иностранной рабочей силы".