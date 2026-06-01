Шесть индийских детей на одного украинского школьника: военный ВСУ спрогнозировал демографическую катастрофу

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Украине стремительно обостряется демографический кризис, вызванный длительными боевыми действиями и масштабными изменениями на рынке труда. Военные предостерегают, что без срочных реформ страна рискует столкнуться с необратимыми процессами в структуре населения.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Резкое сокращение количества местных рабочих в тылу уже сейчас приводит к активному привлечению иностранной рабочей силы.
Он пояснил, что значительная часть граждан пока исключена из официальной экономической жизни страны по разным причинам.
Из-за дефицита кадров украинские компании вынуждены массово искать альтернативу на международном рынке труда, что кардинально меняет этнический состав регионов.
Ярославский отметил, что продолжение такой динамики в течение следующих десятилетий будет иметь очень серьезные последствия для национальной идентичности.
Военнослужащий привел наглядный пример того, как в будущем могут выглядеть отечественные образовательные учреждения.
По мнению офицера, Украина рискует повторить сложный путь ведущих государств Западной Европы, которые уже долго пытаются справиться с кризисом глобальной миграции.
Он подытожил, что успех на поле боя против внешнего агрессора должен сопровождаться грамотной внутренней политикой, иначе государство испытывает фиаско в долгосрочной перспективе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководители прифронтовых областей Украины настаивают на изменении государственной стратегии преодоления кадрового кризиса. Как заявил мэр Харькова Игорь Терехов, вместе с коллегами из Ассоциации прифронтовых городов и громад они направили официальное обращение правительству и Верховной Раде. Чиновники призывают власти "не допустить массового и хаотического привлечения иностранной рабочей силы".